Известный бразильский певец умер на сцене прямо в разгар выступления

Бразильский певец Педро Энрике умер прямо во время выступления в одном из штатов Бразилии. Когда артист исполнял песню Vai Ser Tao Lindo, что в переводе с португальского обозначает "Это будет так красиво", он потерял сознание.

Умершему певцу Педро Энрике стало плохо прямо на сцене. Видео © X / SIKAOFFICIAL1

На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, как певец рухнул замертво прямо на сцене. Исполнителя тут же доставили в больницу, где врачи констатировали смерть от обширного сердечного приступа. Педро Энрике было всего 30 лет, он работал в жанре бразильского госпела и исполнял христианскую музыку.

"Сегмент христианской музыки в трауре. Небо приветствует прославленного сына — Педро Энрике! До скорой встречи, дорогой брат! До скорой встречи!" — говорится в сообщении лейбла исполнителя, опубликованном в соцсетях.