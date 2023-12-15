Известный бразильский певец умер на сцене прямо в разгар выступления
Певец Педро Энрике умер прямо на сцене во время концерта в Бразилии
Бразильский певец Педро Энрике. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / pedrohenrique.oficial
Бразильский певец Педро Энрике умер прямо во время выступления в одном из штатов Бразилии. Когда артист исполнял песню Vai Ser Tao Lindo, что в переводе с португальского обозначает "Это будет так красиво", он потерял сознание.
Умершему певцу Педро Энрике стало плохо прямо на сцене. Видео © X / SIKAOFFICIAL1
На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, как певец рухнул замертво прямо на сцене. Исполнителя тут же доставили в больницу, где врачи констатировали смерть от обширного сердечного приступа. Педро Энрике было всего 30 лет, он работал в жанре бразильского госпела и исполнял христианскую музыку.
"Сегмент христианской музыки в трауре. Небо приветствует прославленного сына — Педро Энрике! До скорой встречи, дорогой брат! До скорой встречи!" — говорится в сообщении лейбла исполнителя, опубликованном в соцсетях.
Ранее Лайф сообщал, что в Испании в 30 лет умер известный бодибилдер-веган Альфредо Мартин. В соцсетях спортсмен пропагандировал отказ от мясной пищи, а также раздавал советы о том, как правильно тренироваться, и показывал различные упражнения.