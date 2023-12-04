Известный блогер-бодибилдер, пропагандировавший отказ от мяса, умер в 30 лет
The Sun: В Испании в 30 лет умер известный бодибилдер-веган Альфредо Мартин
Альфредо Мартин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / heroefitness
В Испании в возрасте 30 лет умер известный бодибилдер-веган Альфредо Мартин. Трагическую новость подтвердила его подруга, но раскрывать причины произошедшего она не стала, сообщает газета The Sun.
В соцсетях Мартин был известен под никами Héroe Fitness и Villano Fitness и имел несколько сотен тысяч подписчиков. На своих страницах спортсмен пропагандировал отказ от мясной пищи. В роликах на YouTube он раздавал советы о том, как набрать мышечную массу, как правильно тренироваться, а также показывал различные упражнения.
При этом блогер не скрывал от аудитории, что употребляет некоторые препараты для "поддержания силы". В связи с этим эксперты называют стероиды основной причиной загадочной гибели Мартина.
Как ранее писал Лайф, в Краснодарском крае судят блогера-сыроеда Максима Лютого, ребёнок которого умер от истощения. Следствие выяснило, что отец не кормил малыша сутками, чтобы приучить его к сыроедению, также мужчина обливал сына холодной водой. При этом сам Лютый признался, что не придерживается диеты, которую пропагандирует подписчикам. Впрочем, о том, что СИЗО "вылечил" Лютого от сыроедения, Лайф рассказывал ещё месяц назад. По нашим данным, в меню "гуру", заморившего голодом собственного сына, появились макароны с тушёнкой.