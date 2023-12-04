Известный блогер-бодибилдер, пропагандировавший отказ от мяса, умер в 30 лет

В Испании в возрасте 30 лет умер известный бодибилдер-веган Альфредо Мартин. Трагическую новость подтвердила его подруга, но раскрывать причины произошедшего она не стала, сообщает газета The Sun.

В соцсетях Мартин был известен под никами Héroe Fitness и Villano Fitness и имел несколько сотен тысяч подписчиков. На своих страницах спортсмен пропагандировал отказ от мясной пищи. В роликах на YouTube он раздавал советы о том, как набрать мышечную массу, как правильно тренироваться, а также показывал различные упражнения.

При этом блогер не скрывал от аудитории, что употребляет некоторые препараты для "поддержания силы". В связи с этим эксперты называют стероиды основной причиной загадочной гибели Мартина.