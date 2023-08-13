Боснийский спортсмен сошёл с ума от стероидов и в прямом эфире убил жену и троих незнакомцев

35-летний боснийский бодибилдер Нермин Сулейманович сошёл с ума от стероидов и устроил стрельбу, в результате которой убил свою жену и ещё несколько человек. Всё это он транслировал в "Инстаграме"*. За бойней наблюдали более 15 тысяч зрителей.

Нермин Сулейманович с пистолетом во время трансляции. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iron_bb24

Нермин Сулейманович во время трансляции. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / iron_bb24

Как пишут иностранные СМИ, всё произошло в пятницу в боснийском городе Градачац. Спортсмен накачался очередной дозой, и его сознание буквально переклинило. Он включил прямую трансляцию и заявил, что сейчас зрители увидят, как "выглядит настоящее убийство". Сулейманович обвинил супругу в том, что она больше недели скрывала от него их общего ребёнка и сообщила о насилии в семье, после чего выстрелил ей в лоб из пистолета. При этом лежащую на полу дочь он пощадил.

"Вот, кто-нибудь, подойдите и спасите ребёнка. Идём дальше", — сказал он и пошёл на поиски следующих жертв.

После этого неадекват застрелил двоих незнакомых ему мужчин, которыми оказались отец и сын. А следующими жертвами стали двое патрульных полицейских, одному из которых удалось выжить. Кроме того, пострадала ещё одна женщина. Когда же бодибилдера стали задерживать полицейские, он покончил с собой.

"Убийца покончил с собой, но никто не может вернуть жизни жертв", — заявил премьер-министр Боснийской федерации Нермин Никшич.

Ранее Лайф рассказывал, как двое мужчин в упор застрелили боксёра в ночном клубе в Свердловской области. По одной из версий, КМС по боксу сам напал на стрелявших, которым в итоге пришлось защищаться, а по другой — обидчики сбили с ног парня и застрелили в затылок из травматического пистолета, поспешив скрыться.