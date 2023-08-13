Бандиты в упор застрелили боксёра в ночном клубе на Урале

29-летний КМС по боксу погиб в результате стрельбы в ночном клубе в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Об этом сообщает местный портал E1.

Олег и Сергей, подозреваемые в убийстве 29-летнего боксёра. Фото © VK / ИНЦИДЕНТ КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

По данным издания, всё произошло в ночь на 12 августа. Предварительно, конфликт между Александром, Олегом и Сергеем начался в одном заведении, после чего продолжился в клубе Joy. В какой-то момент мужчины решили выяснить отношения в туалете, однако драка закончилась стрельбой. По одной из версий, боксёр сам напал на мужчин, которым пришлось защищаться, а по другой — они вдвоём сбили с ног парня и в упор застрелили в затылок из травматического пистолета, поспешив скрыться.

Мужчин объявили в розыск, после чего они сами сдались полиции. В итоге в ходе допроса один из них взял всю вину на себя, а второй был отпущен и теперь проходит по делу как свидетель. При этом многие местные порталы пишут, что у мужчин было яркое криминальное прошлое.

Как рассказал знакомый погибшего, боксёр рос сиротой, из родственников осталась только бабушка. С детства он занимался спортом, тренировал детей и был добрым парнем.