Блогер-"сыроед" Максим Лютый, заморивший голодом сына, признался, что ест мясо
Блогер-"сыроед" из Краснодарского края Максим Лютый, чей годовалый ребёнок умер от истощения, признался, что сам не придерживается диеты, которую пропагандирует подписчикам. Об этом он заявил на заседании Лазаревского районного суда города Сочи, отвечая на вопросы журналистов. Впрочем, о том, что СИЗО "вылечил" Лютого от сыроедства, Лайф рассказывал ещё месяц назад. По нашим данным, в меню "гуру", заморившего голодом собственного сына, появились макароны с тушёнкой.
Максим Лютый в суде признался, что ест мясо. Видео © Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края
"Да, я мясо употребляю. И не только мясо, другие продукты тоже", — заявил Лютый.
"Блогер обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156 и ч. 4 ст. 111 УК РФ. В настоящее время изучаются материалы дела. Подсудимый вину не признаёт", — напоминает Объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.
Напомним, шокирующая история с гибелью грудного ребёнка произошла в марте. Сын блогера Максима Лютого умер от истощения и пневмонии. По данным следователей, именно Лютый не давал жене кормить малыша и обливал его холодной водой. Родственники считают, что сыроед хотел вырастить из сына праноеда — человека, который питается только энергией солнца.