Блогер-"сыроед" Максим Лютый, заморивший голодом сына, признался, что ест мясо

Блогер-"сыроед" из Краснодарского края Максим Лютый, чей годовалый ребёнок умер от истощения, признался, что сам не придерживается диеты, которую пропагандирует подписчикам. Об этом он заявил на заседании Лазаревского районного суда города Сочи, отвечая на вопросы журналистов. Впрочем, о том, что СИЗО "вылечил" Лютого от сыроедства, Лайф рассказывал ещё месяц назад. По нашим данным, в меню "гуру", заморившего голодом собственного сына, появились макароны с тушёнкой.