Популярный певец умер в 28 лет после укуса паука

В Бразилии популярный 28-летний певец Дарлин Мораис скончался после укуса паука. Об этом сообщает G1.

Певец Дарлин Мораис после укуса паука. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / DARLYN MORAIS

Журналисты сообщают, что инцидент случился ещё во вторник, 31 октября. В этот злополучный день в дом артиста, расположенный в муниципалитете Миранорти, заполз паук, который укусил его в лицо.

Джуллени Лиссабон — жена Мораиса — рассказала, что после нападения членистоногого певец начал жаловаться на общую слабость, а следы от укуса приобрели фиолетовый оттенок. Со временем ему становилось всё хуже. В итоге 5 ноября Мораиса доставили в медицинское учреждение с симптомами сильной аллергии, однако было уже поздно. В понедельник, 6 ноября, стало известно, что певец покинул этот мир.

Стоит отметить, что паук также укусил его 18-летнюю падчерицу. Девушку тоже госпитализировали, её здоровью ничего не угрожает.