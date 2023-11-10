Регион

Уведомления отключены

9 ноября, 21:40

Популярный певец умер в 28 лет после укуса паука

G1: В Бразилии после укуса паука умер 28-летний певец Дарлин Мораис

<p>Певец Дарлин Мораис. Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/@darlynmorais6298/videos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Darlyn Morais</a></p>

Певец Дарлин Мораис. Обложка © YouTube / Darlyn Morais

В Бразилии популярный 28-летний певец Дарлин Мораис скончался после укуса паука. Об этом сообщает G1.

Певец Дарлин Мораис после укуса паука. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / DARLYN MORAIS

Певец Дарлин Мораис после укуса паука. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / DARLYN MORAIS

Журналисты сообщают, что инцидент случился ещё во вторник, 31 октября. В этот злополучный день в дом артиста, расположенный в муниципалитете Миранорти, заполз паук, который укусил его в лицо.

Джуллени Лиссабон — жена Мораиса — рассказала, что после нападения членистоногого певец начал жаловаться на общую слабость, а следы от укуса приобрели фиолетовый оттенок. Со временем ему становилось всё хуже. В итоге 5 ноября Мораиса доставили в медицинское учреждение с симптомами сильной аллергии, однако было уже поздно. В понедельник, 6 ноября, стало известно, что певец покинул этот мир.

Стоит отметить, что паук также укусил его 18-летнюю падчерицу. Девушку тоже госпитализировали, её здоровью ничего не угрожает.

Весь супермаркет закрыли из-за паука, чей укус вызывает длительную эрекцию

Весь супермаркет закрыли из-за паука, чей укус вызывает длительную эрекцию

Ранее Лайф писал, что восьмилетний мальчик из города Оруро, расположенного в Боливии, был госпитализирован после того, как позволил ядовитому пауку укусить себя в надежде превратиться в любимого супергероя — Человека-паука. Роковая встреча с членистоногим произошла, когда ребёнок играл возле реки недалеко от дома.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Бразилия
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров