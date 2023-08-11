Весь супермаркет закрыли из-за паука, чей укус вызывает длительную эрекцию

В Австрии закрыли супермаркет из-за обнаруженного там паука, укус которого вызывает длительную и болезненную эрекцию, сообщает TMZ.

Инцидент произошёл в городе Кремс федеральной земли Нижняя Австрия. Опасного бразильского странствующего паука заметили в ящике с бананами. После этого сотрудники супермаркета опечатали все коробки и вызвали спасателей. Найти членистоногого ещё не удалось, поэтому магазин до сих пор закрыт.

По данным издания Live Science, яд бразильского странствующего паука вызывает болезненную эрекцию, которая может длиться в течение нескольких часов. Также у укушенных может повыситься давление и возникнуть сильная боль во всем теле, и даже судороги.