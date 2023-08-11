Весь супермаркет закрыли из-за паука, чей укус вызывает длительную эрекцию
TMZ: В Австрии закрыли супермаркет из-за вызывающего эрекцию паука
Бразильский странствующий паук. Обложка © Twitter / Neo19890
В Австрии закрыли супермаркет из-за обнаруженного там паука, укус которого вызывает длительную и болезненную эрекцию, сообщает TMZ.
Инцидент произошёл в городе Кремс федеральной земли Нижняя Австрия. Опасного бразильского странствующего паука заметили в ящике с бананами. После этого сотрудники супермаркета опечатали все коробки и вызвали спасателей. Найти членистоногого ещё не удалось, поэтому магазин до сих пор закрыт.
По данным издания Live Science, яд бразильского странствующего паука вызывает болезненную эрекцию, которая может длиться в течение нескольких часов. Также у укушенных может повыситься давление и возникнуть сильная боль во всем теле, и даже судороги.
Ранее Лайф рассказывал о ребёнке, который попал в реанимацию в Волгограде после укуса одного из самых ядовитых пауков — каракурта. Мальчик встретил его в огороде.