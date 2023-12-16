Названа основная причина смерти актёра Мэттью Перри
Судмедэкспертиза: Актёр Мэттью Перри умер в результате воздействия кетамина
Звезда телесериала "Друзья" Мэттью Перри. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mattyperry4
Звезда телесериала "Друзья" Мэттью Перри умер от острого воздействия кетамина. Это стало известно в результате прошедшей в Лос-Анджелесе судмедэкспертизы, сообщает газета The New York Times.
"При высоком уровне кетамина, обнаруженном в его образцах крови, основными причинами смерти стали как чрезмерное перевозбуждение сердечно-сосудистой системы, так и угнетение дыхания", — говорится в отчёте.
В организме актёра также нашли опиоид бупренорфин. Кетамин — это сильное обезболивающее средство, которое назначается при депрессии, посттравматическом стрессовом расстройстве и при других проблемах с психикой. Известно, что Перри проходил инфузионную терапию кетамином как раз за полторы недели до смерти. Однако в отчёте специалиста сказано, что обнаруженное в организме актёра вещество не могло быть результатом инфузионной терапии, ведь его полувыведение из организма не превышает нескольких часов. Подчёркивается, что случившееся стало следствием несчастного случая.
Любопытно, что ещё в начале ноября сообщалось, что в крови Перри якобы не нашли содержания наркотиков. Правда, речь шла о фентаниле и метамфетамине. Напомним, тело 54-летнего актёра было найдено в джакузи собственного дома 28 октября после утренней тренировки по пиклболу.