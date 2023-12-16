Названа основная причина смерти актёра Мэттью Перри

В организме актёра также нашли опиоид бупренорфин. Кетамин — это сильное обезболивающее средство, которое назначается при депрессии, посттравматическом стрессовом расстройстве и при других проблемах с психикой. Известно, что Перри проходил инфузионную терапию кетамином как раз за полторы недели до смерти. Однако в отчёте специалиста сказано, что обнаруженное в организме актёра вещество не могло быть результатом инфузионной терапии, ведь его полувыведение из организма не превышает нескольких часов. Подчёркивается, что случившееся стало следствием несчастного случая.