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7 ноября, 16:27

Звезда "Друзей" Энистон впала в депрессию, потеряв за год и отца, и Мэттью Перри

Page Six: Дженнифер Энистон впала в депрессию после смерти Мэттью Перри

<p>Умер Чендлер из "Друзей": каким запомнился Мэттью Перри. Фото © "Друзья", режиссёр Гэри Хэлворсон, сценарист Доути Абрамс / <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/2956878/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk.ru</a></p>

Умер Чендлер из "Друзей": каким запомнился Мэттью Перри. Фото © "Друзья", режиссёр Гэри Хэлворсон, сценарист Доути Абрамс / Kinopoisk.ru

У актрисы Дженнифер Энистон проявилась депрессия после гибели коллеги по шоу "Друзья", 54-летнего актёра Мэттью Перри. Близкие люди очень обеспокоены её состоянием. Об этом пишет американский журнали Page Six со ссылкой на информацию от знакомого с ситуацией источника.

"Из оставшейся пятёрки она и Кортни [Кокс] переживают больше всего, и Джен — наиболее остро", сообщил инсайдер.

Актриса Дженнифер Энистон. Обложка © ТАСС / IMAGO / Landmark Media / Supplied by LMK

Актриса Дженнифер Энистон. Обложка © ТАСС / IMAGO / Landmark Media / Supplied by LMK

Собеседник журнала напомнил о том, что не прошло и года с тех пор, как ушёл из жизни отец актрисы Джон Энистон. Дженнифер с тех пор пыталась оправиться от утраты, но судьба нанесла ей новый удар.

Звёзды сериала "Друзья" проводили в последний путь Мэттью Перри

Звёзды сериала "Друзья" проводили в последний путь Мэттью Перри

Напомним, о смерти 54-летнего американского актёра Мэттью Перри стало известно 29 октября, его тело было найдено в джакузи собственного дома после утренней тренировки по пиклболу. Новость повергла в шок весь мир, особенно его звёздных коллег из "Друзей", для которых Перри был близким человеком. При этом писатель Беседин заявил, что Чендлер будет жить вечно, несмотря на смерть Перри.

Юрий Лысенко
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