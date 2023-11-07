Звезда "Друзей" Энистон впала в депрессию, потеряв за год и отца, и Мэттью Перри

У актрисы Дженнифер Энистон проявилась депрессия после гибели коллеги по шоу "Друзья", 54-летнего актёра Мэттью Перри. Близкие люди очень обеспокоены её состоянием. Об этом пишет американский журнали Page Six со ссылкой на информацию от знакомого с ситуацией источника.

"Из оставшейся пятёрки она и Кортни [Кокс] переживают больше всего, и Джен — наиболее остро", — сообщил инсайдер.

Актриса Дженнифер Энистон. Обложка © ТАСС / IMAGO / Landmark Media / Supplied by LMK