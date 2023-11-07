Звезда "Друзей" Энистон впала в депрессию, потеряв за год и отца, и Мэттью Перри
Page Six: Дженнифер Энистон впала в депрессию после смерти Мэттью Перри
Умер Чендлер из "Друзей": каким запомнился Мэттью Перри. Фото © "Друзья", режиссёр Гэри Хэлворсон, сценарист Доути Абрамс / Kinopoisk.ru
У актрисы Дженнифер Энистон проявилась депрессия после гибели коллеги по шоу "Друзья", 54-летнего актёра Мэттью Перри. Близкие люди очень обеспокоены её состоянием. Об этом пишет американский журнали Page Six со ссылкой на информацию от знакомого с ситуацией источника.
"Из оставшейся пятёрки она и Кортни [Кокс] переживают больше всего, и Джен — наиболее остро", — сообщил инсайдер.
Актриса Дженнифер Энистон. Обложка © ТАСС / IMAGO / Landmark Media / Supplied by LMK
Собеседник журнала напомнил о том, что не прошло и года с тех пор, как ушёл из жизни отец актрисы Джон Энистон. Дженнифер с тех пор пыталась оправиться от утраты, но судьба нанесла ей новый удар.
Напомним, о смерти 54-летнего американского актёра Мэттью Перри стало известно 29 октября, его тело было найдено в джакузи собственного дома после утренней тренировки по пиклболу. Новость повергла в шок весь мир, особенно его звёздных коллег из "Друзей", для которых Перри был близким человеком. При этом писатель Беседин заявил, что Чендлер будет жить вечно, несмотря на смерть Перри.