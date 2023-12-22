Умер основатель театра "Шалом" и ведущий "Радионяни" Александр Левенбук

В возрасте 90 лет скончался основатель и художественный руководитель Московского еврейского театра "Шалом" Александр Левенбук. Об этом сообщил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

"Сегодня ночью на 91-м году жизни скончался народный артист России, основатель театра "Шалом" Александр Левенбук", — приводит слова Брода ТАСС.

В советские годы Левенбук работал на эстраде режиссёром, сотрудничал с писателем Аркадием Хайтом, а также вёл передачу "Радионяня". По словам Брода, Левенбук учил детей Советского Союза не только правилам русского языка, но и добру и человечности. Его имя стало частью истории и культуры России, добавил он.