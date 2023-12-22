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22 декабря, 08:22

Умер основатель театра "Шалом" и ведущий "Радионяни" Александр Левенбук

Худрук Московского еврейского театра "Шалом" Левенбук умер в возрасте 90 лет

Основатель Московского еврейского театра "Шалом" Александр Левенбук. Обложка © АГН "Москва"

Основатель Московского еврейского театра "Шалом" Александр Левенбук. Обложка © АГН "Москва"

В возрасте 90 лет скончался основатель и художественный руководитель Московского еврейского театра "Шалом" Александр Левенбук. Об этом сообщил член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

"Сегодня ночью на 91-м году жизни скончался народный артист России, основатель театра "Шалом" Александр Левенбук", — приводит слова Брода ТАСС.

В советские годы Левенбук работал на эстраде режиссёром, сотрудничал с писателем Аркадием Хайтом, а также вёл передачу "Радионяня". По словам Брода, Левенбук учил детей Советского Союза не только правилам русского языка, но и добру и человечности. Его имя стало частью истории и культуры России, добавил он.

Актёр из сериала "СашаТаня" скончался на 41-м году жизни из-за рака
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Ранее Лайф писал, что актёр тольяттинского драматического театра "Колесо" Сергей Пепеляев ушёл из жизни в возрасте 32 лет. Широкому зрителю он известен по роли старшеклассника в фильме "Географ глобус пропил".

Ян Поланин
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