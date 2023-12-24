Почему 2024 год называют кармическим и какие сюрпризы стоит ждать уже в январе

Стремительный, резкий и быстро сменяющий события 2023 год завершился. Кому-то удалось всё взять в свои руки и достичь значительных результатов, а кто-то завис в апатичном состоянии и непонимании, "куда катится этот мир".

2024 год — это восьмой год из девятилетнего цикла, то есть год пройдёт под энергией "восьмёрки", которая во главу всего ставит справедливость, честность, баланс, иерархию систем. Нумерологи называют 2024-й кармическим. Основное правило года: каждый получит по своим заслугам. Нас догонят результаты всех предыдущих восьми лет.

Что же с нами всеми будет в 2024 году?

Что ждёт нас в кармический 2024 год и что это вообще значит? Фото © Freepik

Каждое действие или бездействие будет влиять на то, чем вас в итоге наградит вселенная. Всё, чего человек желал и делал, вернётся к нему в стократном размере. Для тех, кто имеет кармические долги, придёт время их отдавать.

Что можно сказать точно? Каждого из нас ждут большие перемены. Соберите все силы, вам придётся проявить смелость и уничтожить всё старое, отжившее. Всё, что тяготит и давно уже не работает как надо.

Сложные времена и недостаток ресурсов предоставляют нам уникальную возможность: критически оценить состояние и задать себе важные вопросы. Например, каким вы видите мир вокруг, что замечаете в нём, что отдаёте ему? Честные ответы откроют картину того, как будет проходить жизнь в дальнейшем. Именно в кармическом году мы можем преодолеть свои страхи, осознать слабости и искать гармонию внутри себя. Более того, этот период открывает перед нами новые горизонты и позволяет раскрыть свой потенциал.

Прогноз на кармический високосный 2024 год. Что нас ждёт? Фото © Shutterstock

В бизнесе и сфере финансов лучше всего заняться законностью своих действий. Посвятить время оформлению документов, поработать с юристами. Каждый доход должен быть честно получен. Любые "чёрно-серые" сделки рискуют стать замеченными, а их участники — осуждёнными.

В профессиональном плане успех ждёт всех честных представителей правопорядка. Судьи, юристы, адвокаты имеют все шансы получить свою долю успеха. Люди профессий, объясняющих устройство мироздания и причинно-следственную взаимосвязь, например, кармические нумерологи, психологи имеют все шансы повысить свою популярность.

Придётся побороться с жаждой наживы, лёгких денег и желания паразитировать на ком-то другом. Если вы давали какие-то обещания в прошлом, брали долги, пришло время исполнять слово и отдавать взятое. Нежелательно заключать брак в этом году, так как вы будете постоянно думать о разводе, особенно сильной эта потребность станет через 9 и 18 лет.

2024 год — кармический: что делать, чтобы получить всё и сразу. Фото © Shutterstock

В 2024 году вскроется истина о том, кто жил не по совести, врал, воровал, вёл себя противоправно, то есть так, будто бы жил один раз, а после него хоть потоп. Постепенно, но каждому, как воздуха, захочется справедливой жизни и свободы. Вы не сможете усидеть на прошлой работе, которая неприятна. Единственным желанием станет осознание того, что вы хотите стать самим собой и выполнить своё предназначение в этой жизни.

Пожелания каждому на 2024 год