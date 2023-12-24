10 ужасных футболок, наглядно показывающих, что, прежде чем что-то купить, нужно перевести надпись
Ох уж эта мода на принты с надписями на иностранных языках! Каких только казусов не случалось из-за приколов из-за рубежа. Собрали 10 примеров, которые точно поднимут вам настроение.
"Мстители", — beejumm.
Фото © Reddit / beejumm
"Он знает", — Ropolio.
Фото © Reddit / Ropolio
"Детская кофточка с надписью "Пиво, сигареты, конфеты, газировка", — DoubleSonicBoom.
Фото © Reddit / DoubleSonicBoom
"НИКОГДА НЕ выкладывайся по полной, СДАВАЙСЯ", — ErroneousOatmeal.
Фото © Reddit / ErroneousOatmeal
"Уверен, что-то всё-таки не Азия", — robburb29.
Фото © Reddit / robburb29
"Пример текста"... Нет, в смысле тут написано "Пример текста", — Пользователь Reddit.
Фото © Reddit / Пользователь Reddit
"Не будь счастлив. Волнуйся..." — Assinthesweat.
Фото © Reddit / Assinthesweat
"Наконец-то нашёл одну из тех легендарных футболок с надписью "Я отказываюсь тонуть", — JungleStirFry.
Фото © Reddit / JungleStirFry
"ЭТО ПРИМЕР. Разместите свой дизайн сюда", — momirsarac.
Фото © Reddit / momirsarac
"Добро пожаловать в Лондон", — wlodi.
Фото © Reddit / wlodi
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