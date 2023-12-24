10 ужасных футболок, наглядно показывающих, что, прежде чем что-то купить, нужно перевести надпись

Ох уж эта мода на принты с надписями на иностранных языках! Каких только казусов не случалось из-за приколов из-за рубежа. Собрали 10 примеров, которые точно поднимут вам настроение.