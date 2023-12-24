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24 декабря, 10:00

10 ужасных футболок, наглядно показывающих, что, прежде чем что-то купить, нужно перевести надпись

Ох уж эта мода на принты с надписями на иностранных языках! Каких только казусов не случалось из-за приколов из-за рубежа. Собрали 10 примеров, которые точно поднимут вам настроение.

"Мстители", — beejumm.

Фото © Reddit / beejumm

Фото © Reddit / beejumm

"Он знает", — Ropolio.

Фото © Reddit / Ropolio

Фото © Reddit / Ropolio

"Детская кофточка с надписью "Пиво, сигареты, конфеты, газировка", — DoubleSonicBoom.

Фото © Reddit / DoubleSonicBoom

Фото © Reddit / DoubleSonicBoom

"НИКОГДА НЕ выкладывайся по полной, СДАВАЙСЯ", — ErroneousOatmeal.

Фото © Reddit / ErroneousOatmeal

Фото © Reddit / ErroneousOatmeal

"Уверен, что-то всё-таки не Азия", — robburb29.

Фото © Reddit / robburb29

Фото © Reddit / robburb29

"Пример текста"... Нет, в смысле тут написано "Пример текста", — Пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Не будь счастлив. Волнуйся..." Assinthesweat.

Фото © Reddit / Assinthesweat

Фото © Reddit / Assinthesweat

"Наконец-то нашёл одну из тех легендарных футболок с надписью "Я отказываюсь тонуть", — JungleStirFry.

Фото © Reddit / JungleStirFry

Фото © Reddit / JungleStirFry

"ЭТО ПРИМЕР. Разместите свой дизайн сюда", — momirsarac.

Фото © Reddit / momirsarac

Фото © Reddit / momirsarac

"Добро пожаловать в Лондон", — wlodi.

Фото © Reddit / wlodi

Фото © Reddit / wlodi

7 звёздных пар, которые развелись после долгих лет совместной жизни
7 звёздных пар, которые развелись после долгих лет совместной жизни
Обложка ©

Reddit / robburb29 / wlodi

Сергей Трофимов
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