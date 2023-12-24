Рунический гороскоп на последнюю неделю 2023 года: Что ждёт знаки зодиака 25–31 декабря
Рунолог Игорь Вечерский предоставил Лайфу расклад на всех представителей зодиакального круга и рассказал, чего ожидать от конца 2023 года. Узнайте, на что обратить внимание и какие возможные препятствия поджидают на неделе с 25 по 31 декабря.
Знак зодиака Овен: перевёрнутая Вунье, Дагаз, Наутиз
Рунический гороскоп на неделю 25–31 декабря для знака зодиака Овен. Фото © Shutterstock
Овнам на неделе с 25 по 31 декабря может быть полезно пересмотреть свои цели и планы. На это в раскладе намекает Вунье перевёрнутая. Но одновременно открывается возможность для новых перспектив и развития. Наутиз напоминает о важности прислушиваться к внутреннему "я" для более глубокого самопознания.
Знак зодиака Телец: Наутиз, перевёрнутая руна Кено, Гебо
Рунический гороскоп на неделю 25–31 декабря для знака зодиака Телец. Фото © Shutterstock
Тельцам в последнюю неделю декабря 2023-го стоит обратить внимание на личные желания и цели. Оценив при этом наличие необходимых для их реализации ресурсов, быть готовыми к сложностям в управлении своими возможностями. Гебо подчёркивает важность взаимоотношений и обмена с окружающими, которые помогут в принятии решений.
Знак зодиака Близнецы: Перто, Гебо, Уруз
Рунический гороскоп на неделю 25–31 декабря для знака зодиака Близнецы. Фото © Shutterstock
Близнецы на неделе с 25 по 31 декабря могут испытывать потребность в движении и действии. Создавать новые перспективы с Перто с акцентом на взаимоотношения, находя возможность для построения необходимых взаимодействий с Гебо и настойчивость в достижении целей. Однако с недостаточно конкретными результатами, что потребует целенаправленных усилий с руной Уруз.
Знак зодиака Рак: Кено, Вунье, Соуло
Рунический гороскоп на неделю 25–31 декабря для знака зодиака Рак. Фото © Shutterstock
Ракам в последнюю неделю 2023 года следует быть готовыми к новым знаниям и возможностям. Однако стоит осторожно рассматривать их и не рассчитывать на мгновенное получение результатов. Руна Соуло призывает к активности и принятию своей уникальности, которая может проявить себя в полной мере.
Знак зодиака Лев: Иса, Соуло, перевёрнутая руна Ансуз
Рунический гороскоп на неделю 25–31 декабря для знака зодиака Лев. Фото © Shutterstock
Львам на неделе с 25 по 31 декабря стоит обратить внимание на паузу или задержку, а также найти внутренние творческие способности и самопонимание. Но быть при этом осторожными в коммуникации или с информацией.
Знак зодиака Дева: Тейваз, перевёрнутая Беркана, Кено
Рунический гороскоп на неделю 25–31 декабря для знака зодиака Дева. Фото © Shutterstock
Девам на неделе с 25 по 31 декабря стоит сделать акцент на защите своих интересов и пересмотр устаревших или неполезных паттернов. Руна Кено в раскладе указывает на необходимость гибкости и открытости к изменениям.
Знак зодиака Весы: Отал, перевёрнутые Манназ и Эваз
Рунический гороскоп на неделю 25–31 декабря для знака зодиака Весы. Фото © Shutterstock
Весы в конце 2023 года могут столкнуться с необходимостью принятия важных решений. Однако стоит быть внимательными к коммуникации или взаимодействию с окружающими и проявлять осторожность в поисках внутреннего баланса.
Знак зодиака Скорпион: Иса, Гебо, Перто
Рунический гороскоп на неделю 25–31 декабря для знака зодиака Скорпион. Фото © Shutterstock
На неделе с 25 по 31 декабря Скорпионы могут переживать паузу или задержку чего-либо. Это даст шанс построить планы и осознать необходимые тонкости действующей реальности. Также в конце 2023 года получится открыть новые возможности во взаимодействии и найти поддержку. Но Скорпионам придётся быть настойчивыми и упорными в действиях, порождающих новые качества.
Знак зодиака Стрелец: Иса, перевёрнутая руна Перто, Эйваз
Рунический гороскоп на неделю 25–31 декабря для знака зодиака Стрелец. Фото © Shutterstock
Для Стрельцов неделя с 25 по 31 декабря 2023 года может оказаться периодом пауз. Возможно, из-за недостатка действий. Но это время также в силах оказаться полезным для внутреннего роста и интуиции. Хотя вероятны в нём и конфликты.
Знак зодиака Козерог: Наутиз, перевёрнутые Лагуз и Перто
Рунический гороскоп на неделю 25–31 декабря для знака зодиака Козерог. Фото © Shutterstock
Для Козерогов настало время самопознания и осознания личных целей. Конец 2023 года, несмотря на возможные трудности или блокировки в эмоциональной сфере, потребует гибкости и приспособленности к изменениям.
Знак зодиака Водолей: Эйваз, Феху, перевёрнутая руна Турисаз
Рунический гороскоп на неделю 25–31 декабря для знака зодиака Водолей. Фото © Shutterstock
На неделе с 25 по 31 декабря Водолеям может помочь обращение к способности менять ситуацию вне зависимости от внешнего давления. Благодаря этому укрепится финансовое благополучие. А если есть некоторая нестабильность или отсутствие контроля в жизни, нужно обратиться к прошлому опыту — там ответ.
Знак зодиака Рыбы: Иса, перевёрнутые Лагуз и Кено
Рунический гороскоп на неделю 25–31 декабря для знака зодиака Рыбы. Фото © Shutterstock
На последней неделе 2023 года для Рыб возможны некоторые затруднения в понимании эмоций и интуиции. На неделе с 25 по 31 декабря необходимо пересмотреть устаревшие убеждения, что может привести к временному замедлению или паузе в действиях.
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