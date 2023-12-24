Рунический гороскоп на последнюю неделю 2023 года: Что ждёт знаки зодиака 25–31 декабря

Знак зодиака Овен: перевёрнутая Вунье, Дагаз, Наутиз

Рунический гороскоп на неделю 25–31 декабря для знака зодиака Овен. Фото © Shutterstock

Овнам на неделе с 25 по 31 декабря может быть полезно пересмотреть свои цели и планы. На это в раскладе намекает Вунье перевёрнутая. Но одновременно открывается возможность для новых перспектив и развития. Наутиз напоминает о важности прислушиваться к внутреннему "я" для более глубокого самопознания.

Знак зодиака Телец: Наутиз, перевёрнутая руна Кено, Гебо

Рунический гороскоп на неделю 25–31 декабря для знака зодиака Телец. Фото © Shutterstock

Тельцам в последнюю неделю декабря 2023-го стоит обратить внимание на личные желания и цели. Оценив при этом наличие необходимых для их реализации ресурсов, быть готовыми к сложностям в управлении своими возможностями. Гебо подчёркивает важность взаимоотношений и обмена с окружающими, которые помогут в принятии решений.

Знак зодиака Близнецы: Перто, Гебо, Уруз

Рунический гороскоп на неделю 25–31 декабря для знака зодиака Близнецы. Фото © Shutterstock

Близнецы на неделе с 25 по 31 декабря могут испытывать потребность в движении и действии. Создавать новые перспективы с Перто с акцентом на взаимоотношения, находя возможность для построения необходимых взаимодействий с Гебо и настойчивость в достижении целей. Однако с недостаточно конкретными результатами, что потребует целенаправленных усилий с руной Уруз.

Знак зодиака Рак: Кено, Вунье, Соуло

Рунический гороскоп на неделю 25–31 декабря для знака зодиака Рак. Фото © Shutterstock

Ракам в последнюю неделю 2023 года следует быть готовыми к новым знаниям и возможностям. Однако стоит осторожно рассматривать их и не рассчитывать на мгновенное получение результатов. Руна Соуло призывает к активности и принятию своей уникальности, которая может проявить себя в полной мере.

Знак зодиака Лев: Иса, Соуло, перевёрнутая руна Ансуз

Рунический гороскоп на неделю 25–31 декабря для знака зодиака Лев. Фото © Shutterstock

Львам на неделе с 25 по 31 декабря стоит обратить внимание на паузу или задержку, а также найти внутренние творческие способности и самопонимание. Но быть при этом осторожными в коммуникации или с информацией.

Знак зодиака Дева: Тейваз, перевёрнутая Беркана, Кено

Рунический гороскоп на неделю 25–31 декабря для знака зодиака Дева. Фото © Shutterstock

Девам на неделе с 25 по 31 декабря стоит сделать акцент на защите своих интересов и пересмотр устаревших или неполезных паттернов. Руна Кено в раскладе указывает на необходимость гибкости и открытости к изменениям.

Знак зодиака Весы: Отал, перевёрнутые Манназ и Эваз

Рунический гороскоп на неделю 25–31 декабря для знака зодиака Весы. Фото © Shutterstock

Весы в конце 2023 года могут столкнуться с необходимостью принятия важных решений. Однако стоит быть внимательными к коммуникации или взаимодействию с окружающими и проявлять осторожность в поисках внутреннего баланса.

Знак зодиака Скорпион: Иса, Гебо, Перто

Рунический гороскоп на неделю 25–31 декабря для знака зодиака Скорпион. Фото © Shutterstock

На неделе с 25 по 31 декабря Скорпионы могут переживать паузу или задержку чего-либо. Это даст шанс построить планы и осознать необходимые тонкости действующей реальности. Также в конце 2023 года получится открыть новые возможности во взаимодействии и найти поддержку. Но Скорпионам придётся быть настойчивыми и упорными в действиях, порождающих новые качества.

Знак зодиака Стрелец: Иса, перевёрнутая руна Перто, Эйваз

Рунический гороскоп на неделю 25–31 декабря для знака зодиака Стрелец. Фото © Shutterstock

Для Стрельцов неделя с 25 по 31 декабря 2023 года может оказаться периодом пауз. Возможно, из-за недостатка действий. Но это время также в силах оказаться полезным для внутреннего роста и интуиции. Хотя вероятны в нём и конфликты.

Знак зодиака Козерог: Наутиз, перевёрнутые Лагуз и Перто

Рунический гороскоп на неделю 25–31 декабря для знака зодиака Козерог. Фото © Shutterstock

Для Козерогов настало время самопознания и осознания личных целей. Конец 2023 года, несмотря на возможные трудности или блокировки в эмоциональной сфере, потребует гибкости и приспособленности к изменениям.

Знак зодиака Водолей: Эйваз, Феху, перевёрнутая руна Турисаз

Рунический гороскоп на неделю 25–31 декабря для знака зодиака Водолей. Фото © Shutterstock

На неделе с 25 по 31 декабря Водолеям может помочь обращение к способности менять ситуацию вне зависимости от внешнего давления. Благодаря этому укрепится финансовое благополучие. А если есть некоторая нестабильность или отсутствие контроля в жизни, нужно обратиться к прошлому опыту — там ответ.

Знак зодиака Рыбы: Иса, перевёрнутые Лагуз и Кено

Рунический гороскоп на неделю 25–31 декабря для знака зодиака Рыбы. Фото © Shutterstock