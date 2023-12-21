День зимнего солнцестояния: Приметы, обряды и дела, которые принесут удачу в новом году День зимнего солнцестояния — время, когда Солнце занимает самую низкую точку относительно земного горизонта. Когда в 2023 году случится это событие, как оно повлияет на человека и что нужно знать людям, верящим в приметы, подробнее читайте на Life.ru. 20 декабря, 21:02 Чего ни в коем случае нельзя делать в день зимнего солнцестояния: 21 декабря в самую длинную ночь и 22 декабря в самый короткий день? Фото © Senivpetro / Freepik

Зимнее солнцестояние наступает тогда, когда ось, вокруг которой вращается Земля, наклоняется к небесному светилу под максимальным углом. Это научное объяснение. В народе это явление описывается как самый короткий день и самая длинная ночь в году. В полдень солнце находится на самом низком уровне над горизонтом.



Но когда же в 2023 году будет день зимнего солнцестояния, как он влияет на человека и какие существуют приметы, связанные с этим событием?

Когда будет день зимнего солнцестояния в 2023 году

В уходящем 2023 году день зимнего солнцестояния выпадает на 21 декабря. Дата является уникальной для каждого года и приходится на последние дни декабря, а именно на период с 20 по 22 декабря. Многие культуры отмечают праздник зимнего солнцеворота, являющийся международным.

Фактически сам процесс солнцестояния длится всего мгновение, несколько секунд. Из-за этого практически невозможно точно поймать момент, когда это происходит. Однако приблизительное время вычислить можно.

Что это за день и почему называется зимним солнцестоянием

Итак, зимнее солнцестояние — это событие в астрономии, когда Солнце достигает наиболее низкой точки в небесной сфере и проводит на ней наибольшее время. На этот момент солнечные лучи падают на Землю под самым крутым углом, что приводит к наиболее короткому дню и наиболее длинной ночи в году.

Название "зимнее солнцестояние" связано с тем, что оно происходит в зимний сезон. Однако это событие имеет отношение не только к зиме. На противоположном полушарии в то же время происходит летнее солнцестояние, когда день является наиболее длинным, а ночь наиболее короткой.

Как этот день влияет на человека

Исследования учёных уже давно доказали, что длина светового дня оказывает значительное влияние на живой организм. Смена дня и ночи влияет на различные биологические процессы в организме, такие как изменение температуры тела, кровяное давление и выработка гормонов. Мелатонин, который синтезируется в организме, играет важную роль в этих процессах, включая регуляцию сна и выполнение других важных функций, таких как антиоксидантное, иммуномодулирующее и антидепрессантное действие.

Влияние Cолнца на организм сложно переоценить — особенно зимой, когда его не хватает. Фото © Freepik

Эксперименты на животных показали, что нарушение циркадных ритмов может влиять на функцию печени, реакцию организма на пищу и состав микроорганизмов пищеварительного тракта. Белые ночи и полярный день также могут влиять на сон, но люди и животные умеют приспосабливаться к новым условиям и регулировать свои внутренние часы, чтобы подстраиваться под эти изменения.

Однако, если нарушения циркадных ритмов происходят постоянно, возникает риск развития различных заболеваний, таких как онкология, диабет, сердечно-сосудистые и психиатрические болезни. Поэтому регулярный сон и соблюдение режима дня могут быть важными для поддержания здоровья организма.

День зимнего солнцестояния в астрологии

С точки зрения эзотерики зимнее солнцестояние — это время перехода, приём как сезонного (считается, что именно в этот день в Северном полушарии начинается астрономическая зима), так и астрологического. Это день, когда, пусть и на короткое время, тьма побеждает свет. Но за этой победой всегда идёт возрождение нового солнца, нового года и нового этапа в жизни каждого из нас.

На зимний солнцеворот наши предки неслучайно старались растопить баню. Фото © kroshka__nastya / freepik

По словам астролога и нумеролога Елены Нолари, в день зимнего солнцестояния Солнце соединяется с ретроградным Меркурием. Это значит, что начиная с этого дня и вплоть до дня весеннего равноденствия нас ждёт период пересмотра всей системы наших ценностей и убеждений. Это хорошее время для того, чтобы избавиться от всего, что устарело и перестало приносить радость. Это время второго шанса — не бойтесь попробовать ещё раз то, что когда-то не получилось, если мысли об этом не оставляют вас в покое. Любые идеи, даже самые необычные, пришедшие в голову в эти дни, могут указать на новые возможности.

В этом году зимнее солнцестояние связано с завершением транзита Плутона через знак Козерога. Плутон — планета трансформации, а это значит, что определённые события, начавшиеся в 2008 году, когда Плутон перешёл в знак Козерога, получат свою окончательную развязку в конце этого или начале следующего года. 20 января, когда Плутон окончательно войдёт в знак Водолея, для нас начнётся новый, 15-летний цикл внутренних изменений и личностного развития Астролог Елена Нолари

Что рекомендуется делать 21 декабря — в день солнцестояния

День зимнего солнцестояния благоприятен для следующих вещей:

это хорошее время для подведения личных итогов года;

уникальная возможность в предновогодней суете сосредоточиться на себе и "услышать" свои желания;

день зимнего солнцестояния — отличный повод замедлиться, оценить все свои достижения, осмыслить то, что стоит оставить в этом году, а что взять с собой в следующий;

день лучше провести в спокойствии и умиротворении, а уже со следующего дня, когда новое солнце начнёт набирать силу, можно приниматься за новые цели и важные дела.

В день зимнего солнцестояния полезны любые духовные практики, направленные на очищение внутреннего и внешнего пространства. Запишите проблемы, от которых вы хотели бы избавиться, на лист бумаги и аккуратно сожгите его в пламени свечи. Зажгите любимые благовония и свечи, расставьте их по дому, примите ванну или сходите в баню Астролог Елена Нолари

Приметы на день солнцестояния

Если деревья покрыты инеем, значит, ждать изобилия зерна.

Если в этот день погода хорошая, то такой же она будет и 31 декабря.

Холодный и ветреный день — зимой будет много метелей и морозов.

Ясное небо и яркое солнце обещает сохранение такой же погоды во время Святок.

Авторы Андрей Ананьев