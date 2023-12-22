Как самостоятельно узнать цвет ауры и что он говорит о характере и судьбе

В мире, где каждый день мы сталкиваемся с неопределённостью и поиском себя, понимание собственной ауры может стать ключом к глубинному самопознанию. Это не просто цветной ореол вокруг человека, это отражение его внутреннего мира, мыслей, эмоций, даже состояния здоровья. Но как же узнать цвет своей ауры и что он о нас говорит?

Как определить цвет своей ауры?

Как определить цвет своей ауры без помощи специалистов? Фото © Freepik

Аура — это ваше энергетическое поле, зеркало души и внутренних переживаний. Чтобы её определить, есть несколько способов. Специальное сканирование: технологии сканирования и фотографирования ауры. Консультация со специалистами: спиритуалисты и ясновидящие могут "читать" ауру. Самостоятельное наблюдение: самый быстрый и, соответственно, подходящий нам способ. Попробуйте в полумраке прижать ладонь к белому листу бумаги и сосредоточиться на её очертаниях. Вы увидите свет, исходящий от руки. Увиденный оттенок и будет аурой. Но что этот цвет значит? Сейчас расскажем.

Толкование цветов ауры

Что такое аура и почему она важна для самопознания? Фото © Freepik

"Невидимое энергетическое поле вокруг физической оболочки человека принято называть аурой. Есть мнения, что именно в ней сосредоточены душа и мысли. Ауру нельзя увидеть невооружённым глазом или пощупать руками", — рассказывает астролог, биоэнерготерапевт и ясновидящая Галина Янко.

Что значит цвет ауры жёлтый

Этот цвет символизирует оптимизм, жизнерадостность и уверенность. Жёлтая аура связана с чакрой солнечного сплетения и указывает на период активности и самоуверенности.

Что значит цвет ауры оранжевый

Ассоциируется с творчеством и обучением. Оранжевая аура говорит, что человек находится в поиске новых путей, извлекая уроки из прошлых ошибок.

Что значит цвет ауры красный

Этот цвет ауры символизирует энергию, страсть и мотивацию. Красная аура может указывать на период активных действий, но также и быть признаком скрытой агрессии.

Что значит цвет ауры розовый

Познайте свою ауру: самостоятельный способ определения цвета. Фото © Freepik

Этот цвет связан с сердечной чакрой, символизирует любовь, доброту и романтичность. Люди с розовой аурой часто обладают способностью к эмпатии и стремлением к гармонии.

Что значит цвет ауры фиолетовый

Фиолетовый — цвет интуиции и духовности. Он часто встречается у людей с развитыми экстрасенсорными способностями или тех, кто находится на пути духовного поиска.

Что значит цвет ауры синий

Синяя аура символизирует спокойствие, глубину мысли и доверие к логике и фактам. Этот цвет ассоциируется с горловой чакрой, которая отвечает за коммуникацию и самовыражение.

Что значит цвет ауры зелёный

Как узнать цвет своей ауры и что он о вас говорит? Фото © Freepik / vecstock

Зелёный — цвет гармонии, роста и заботы. Люди с этим оттенком ауры чувствуют глубокую связь с природой, склонны к заботе о других и обладают развитым чувством справедливости.

Что значит цвет ауры белый

Как пишет "Вечерняя Москва", это очень редкий и поэтому особенный цвет ауры. Белая указывает на чистоту намерений, духовное просветление и связь с высшими энергиями.

Что значит цвет ауры чёрный

Чёрная аура может указывать на переживание глубокого стресса, усталость или даже депрессию. Это сигнал, что необходимо заботиться о своём эмоциональном и физическом благополучии.