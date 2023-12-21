Топ-5 забытых оберегов и талисманов для домашнего очага

В наше время, когда мир стремительно меняется, мы часто забываем о традициях. В том числе и об оберегах, которые помогали нашим предкам сохранять гармонию и благополучие в доме. В этой статье мы вспомним пять забытых талисманов. Они не только украсят жилище, но, главное, притянут в него позитивную энергию.

1. Декоративный веник

Веник — символ чистоты и созидания. Фото © Getty Images / gonzo070

Веник — не просто предмет бытового назначения, а мощный оберег, символизирующий чистоту и созидание. Талисман в виде веника помогает домовому поддерживать порядок и гармонию в доме. Изготавливается он из сухих трав, которые связываются красной шерстяной нитью. К венику прикрепляются символы достатка и плодородия, такие как монеты или колосья. С таким амулетом ваш дом точно станет уютнее.

2. Коловрат

Коловрат — древний оберег силы и защиты. Фото © Shutterstock

Коловрат — это древний символ силы и защиты, один из самых мощных оберегов в языческой культуре Древней Руси. Он обычно изображается в виде солнцеподобного узора и служит для защиты дома и его обитателей от негативного влияния. Держите этот оберег в своём жилище, и он будет стоять на страже вашей семьи.

3. Фигурка домика

Домик — символ уюта и тепла семейного очага. Фото © podarokplus.ru

Фигурка в виде домика — это символ уюта и тепла семейного очага. В изготовлении оберега используют фанеру, мешковину, прутья и другие подручные материалы. Домик украшается зёрнами кукурузы, фасолью и колосками — признаками домашнего благополучия. Часто такой амулет дополняется иконкой, что усиливает его защитные свойства, но это опционально, ведь с христианством талисман не имеет ничего общего. Разместите этот оберег в вашем доме, и он станет символом семейного счастья и благополучия.

4. Родовик

Родовик — связь семьи с предками и традициями. Фото © ruswedma.ru

Родовик — это славянский оберег, связанный с понятием рода и предков. Он символизирует связь с корнями и историей, защищая фамильные традиции и укрепляя семейные узы. Родовик обычно изготавливается из древесины или камня и украшается символами, которые имеют значение для конкретного рода или семьи. Либо можно купить амулет с символом родовика в магазине. Разместите оберег в доме, и он будет напоминать вам о прошлом и направлять к будущему.

5. Подкова

Подкова — оберег для удачи и богатства. Фото © sima-land.ru

Подкова — оберег для привлечения удачи и богатства. Подкову украшают элементами, символизирующими успех и достаток. Повесьте подкову над входной дверью, чтобы поспособствовать накоплению богатства и защите от недоброжелателей. С таким помощником удача всегда будет на вашей стороне.