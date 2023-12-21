В планетарии с точностью до минуты раскрыли, когда произойдёт зимнее солнцестояние

Зимнее солнцестояние в этом году произойдёт в пятницу, 22 декабря, в 6:27 мск, сообщила научный директор Московского планетария Фаина Рублёва. По её словам, в этот день небесное светило словно остановится на некоторое время — отсюда и возникает название такого явления.

"Солнце, перемещаясь по эклиптике (большой круг небесной сферы, по которому происходит видимое с Земли годичное движение Солнца. — Прим. Лайфа), в этот момент достигает самого удалённого положения от небесного экватора в сторону Южного полюса", — пояснила специалист в беседе с "Москвой 24".

Рублёва добавила, что в результате в Северном полушарии начнётся астрономическая зима, его жителей 22 декабря ожидают самый короткий день и наиболее длинная ночь в году. В Южном же — наступит лето. По словам эксперта, в день зимнего солнцестояния солнце поднимется в полдень только на 11 градусов. Это достаточно низкое положение, так как при аналогичном событии летом светило поднимается на 56 градусов.