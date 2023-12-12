Звездопады, затмения и перигелий: Представлен календарь главных астрономических событий 2024 года Астроном Кошман заявила, что самое большое Солнце можно увидеть 3 января 12 декабря, 15:50 3 января можно будет наблюдать самое большое Солнце 2024 года. Обложка © Shutterstock

Наступившей зимой можно будет увидеть на ночном небе метеорный поток и "самое большое" Солнце в году. Об этом RT рассказала астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман.

"В ночь с 21 на 22 декабря 2023 года (в самую длинную ночь года, в ночь зимнего солнцестояния) — метеорный поток Урсиды из созвездия Малая Медведица, ожидается до 10 метеоров в час в зените", — пояснила она.

А 3 января Земля окажется в перигелии, иными словами будет проходить точку на орбите, которая максимально приближена к Солнцу. Благодаря этому можно будет увидеть солнечный диск гораздо большего размера. Также в ночь на 4 января планета пройдёт рядом с метеорным потоком Квадрантиды, во время которого появятся до 120 метеоров в час.

Также в течение 2024 года нас ждут и четыре затмения. Два из них будут видны в Америке 8 апреля и 2 октября, а два других смогут оценить россияне — одно из них в восточной части страны, другое — в западной.

Ранее сообщалось, что международная команда учёных-астрономов обнаружила три сотни новых нейтронных звёзд и внесла их в каталог. Открытие позволил сделать космический гамма-телескоп Fermi. До его запуска в 2008 году человечество знало о существовании менее чем десяти миллисекундых пульсаров.

Авторы Татьяна Миссуми