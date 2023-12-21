10 историй из российских подъездов, которые поймут только наши соотечественники

Россия — страна контрастов и неожиданностей. В подъездах многоквартирных домов иногда происходят такие удивительные вещи… А ведь для нас они стали обыденностью! Вот 10 историй, которые поймём только мы, россияне.

"В первом подъезде моего дома живёт странная бабуля. Она немного не в себе, но не агрессивная, просто одинокая. Каждый день около полудня выходит погулять и докапывается до прохожих. Ладно, если бы просто здоровалась и была милой, но она отпускает всякие бестактные комментарии о внешности, просто какие-то свои соображения, включая и классику про наркоманов/проституток. Неприятно и пугает. Но я нашла способ: если с ней первой громко поздороваться, механизм у бабки замыкает и она зависает молча минут на пять", — Подслушано.

10 удивительных историй из российских подъездов. Фото © Shutterstock

"Обожаю эти трёхэтажные дома, построенные в 50-е годы, где в каждом подъезде по шесть квартир и все соседи дружны. Мой друг жил в таком доме, так что мы всей компанией проводили в его подъезде наши вечера: читали, смотрели фильмы, играли в настолки и просто болтали. Все соседи нас знали и частенько чем-то угощали, мы бегали к кому-то за едой. Сейчас нашей компании давно уже нет, никто не общается друг с другом, но каждый раз, проходя мимо этого дома, я очень и очень скучаю по всему, что было", — Подслушано.

"Переехали 10 лет назад, платим свою ипотеку и матери мужа. Взяли две квартиры в новостройке в одном подъезде. Отношения отличные, с детьми свекровь очень помогает. Позавчера она пришла и сказала, что хочет переоформить квартиру на нас. Долго пытали, откуда такая щедрость, оказалось, неделю назад ей звонила дочь, интересовалась квартирой. А потом сразу позвонил второй сын с теми же вопросами. Ещё бывший муж звонил, но она не взяла трубку. Видимо, узнали, что у неё появилась какая-то собственность. Она очень напугана, вечером иду — у неё шторы задёрнуты, свет не горит. Чтобы прийти в гости, просит её встретить в подъезде. Спрашивала у мужа, что же такого у них в семье произошло, что мать боится собственных детей, ответил вопросом на вопрос: "Ты думаешь, как она в 50 без жилья оказалась?"... Теперь и мне страшно", — Подслушано.

Что происходит в российских подъездах. Фото © Shutterstock

"В детстве мы жили в пятиэтажке. В соседнем подъезде жил мужчина лет 30, работал на каком-то заводе, небогатый, внешность заурядная. С соседями не ссорился, но и близко не сходился. Обычный человек, ничего особенного. Но мы, дети во дворе, жутко его боялись, причём никто из нас толком не мог объяснить почему. Взрослым не говорили — что им скажешь. Однажды он не пришёл со своего завода, потому что убил там несколько человек. Позже во дворе говорили, что из милиции его отправили прямо в дурку — экспертиза подтвердила, что он ненормальный. И взрослые во дворе недоумевали: "Как же так? Был же вроде нормальный, здоровался, работал..." Ну а мы, дети, наконец-то вздохнули спокойно", — Подслушано.

"У моей соседки четыре собаки, три кошки и три попугая в однушке. Радуюсь, что она живёт не за стеной. Эта женщина постоянно на работе, и животные в любое время суток, высунувшись из балконных окон, орут, лают, мяучат на все лады. В особенности вопит последняя из приобретённых (чихуа-хуа), просто истошно на весь двор (дом небольшой, и двор милый и уютный, если бы не это). А недавно её лабрадор наср*л в подъезде, и это не убиралось неделю, пока я не убрала. "Собаки гадят где хотят", — её ответ. Бесит", — Подслушано.

Российские подъезды: 10 историй, которые стоит узнать. Фото © Shutterstock

"Три недели назад переехала в новую квартиру, где моей соседкой оказалась бабушка лет 70. Она ненавидит собак, а в подъезде у нас много кто держит их. Так вот, выхожу я как-то из подъезда, и прям в колено мне прилетает увесистый камень, а за углом на табуретке сидит та самая бабуля. На мой немой вопрос она выдала, что не специально, что собаку ждала. Это же надо так ненавидеть, чтобы сидеть специально и ждать животное. Боюсь с ней не поздороваться…" — Подслушано.

"Живу на первом этаже. Так как теперь надо платить за общедомовой свет, в подъезде сделали лампочки, реагирующие на движение, + энергосберегающие лампочки. Один дед с четвёртого этажа постоянно выключает свет в подъезде. Бесит жутко! Я выхожу гулять с ребёнком и должна спускаться по тёмной лестнице, потому что он 200 рублей экономит! Хочется купить баллончик чёрной краски и закрасить все окна в подъезде, чтобы посмотреть, как он в темноте спускаться будет!" — Подслушано.

Истории из подъездов, которые поймут только россияне. Фото © ТАСС / Алексей Белкин

"У нас есть кот, он не домашний. Гуляет перед подъездом в траве и цветах. Когда к нему подходят другие коты, начинает мяукать. Оказалось, что это сильно раздражает соседей. Сначала в подъезде выслушивала недовольства, потом в моего кота бросали картошку, а когда я начала ругать того, кто это сделал, то выслушала, что мой кот им по ночам спать мешает, приходили ко мне домой ругаться! Два дня назад не нашла своего котика. Вечером мне вручили коробку — соседи его усыпили. Твари", — Подслушано.

"Живу с родителями. На корпоративе перебрала. Втихушку проблевалась и вызвала такси. Уже стоя в подъезде у лифта, понимаю, что опять накатывает, до улицы не добегу, ломанулась на лестничную площадку между этажами. Минут через десять как ни в чём не бывало захожу домой, все спят. Через пару дней мама сокрушается, что опять какая-то скотина весь подъезд обгадила, папа ржёт и говорит, мол, это твоя дочь, поди. Мама сказала, что отец дебил, и весь день с ним не разговаривала, как и я. А самой стыдно", — Подслушано.