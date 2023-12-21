Счастливцы или страдальцы: Чья жизнь кардинально изменится в последние дни 2023 года

Именно этим представителям зодиакального круга на судьбе написано пережить глобальные изменения в жизни. Выпадут они как раз на последние дни декабря 2023 года. Кто сможет начать год с чистого листа, а кому придётся столкнуться сначала со своим прошлым, рассказала таролог.

Первыми, кому уготованы ближайшие изменения в жизни, — обладатели знака зодиака Близнецы. Эксперт по магическим картам уверена: у них может случиться прибавление в семье. Но не исключены выгодные проекты под конец года и даже неожиданное путешествие. По словам таролога Виктории Крыловой, представителям Близнецов важно в конце 2023 года не лениться и не опускать руки. Нужно стойко встречать трудности и излучать любовь в этот мир.

Каким знакам зодиака предстоит столкнуться с трудностями в последние дни 2023 года? Фото © Freepik

"Львы в конце декабря закончат какой-то проект или жизненный эпизод, который принесёт им результат, сообразный вложенным усилиям. Совет представителям этого знака: включить жёсткий контроль за деньгами, но при этом перестать отслеживать всё подряд, особенно в мелочах, и видеть новые перспективы", — рассказывает эзотерик.

Тем, кто по гороскопу Скорпион, тоже выпадет счастье столкнуться с изменениями в жизни под конец года. Звёзды пророчат им непростое время. По мнению эксперта, представителям данного знака зодиака захочется взбунтоваться. Не исключено, что в последние дни декабря 2023 года захочется уйти с работы или из семьи. Чем это опасно? Таролог говорит, что это вызовет высокий риск "потерять себя" в разрушительной зависимости. Чтобы неприятности миновали, следует избавиться от навязанных страхов и сомнений и ненадолго сменить обстановку.

Люди каких знаков зодиака начнут новую жизнь, кому карты пророчат счастье в последние дни 2023 года. Фото © Freepik

В разговоре с "Москвой 24" таролог выделила ещё один знак зодиака: "Женщины, рождённые под знаком Весы, могут рассчитывать на многообещающее знакомство. Если они этого ждали и не будут искать выгоды в отношениях только для себя, их ждёт крепкий брак".