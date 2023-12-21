Учёный объяснил, почему отучить людей верить астрологам не так просто

Признание астрологии лженаукой довольно сложный вопрос, особенно для нашего общества. Как пояснил в эфире радио "Комсомольская правда" учёный, член Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН Ростислав Полищук, люди уже привыкли доверять астрологам и их прогнозам.

Учёный пояснил, что люди изначально начинают познавать мир, основываясь на донаучных практиках и методах, таких как мифы и религиозные верования. Поэтому очень сложно запретить людям обращаться к астрологии, полагает специалист.

"Каждый человек занимается тем, чем он занимается. Если человек живёт в субъективном мире, его будут интересовать такие вещи, он будет прибегать к такому способу познания", — заявил Полищук.