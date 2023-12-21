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20 декабря, 22:30

Учёный объяснил, почему отучить людей верить астрологам не так просто

Учёный Полищук: Запретить россиянам обращаться к астрологам довольно сложно

Признание астрологии лженаукой довольно сложный вопрос, особенно для нашего общества. Как пояснил в эфире радио "Комсомольская правда" учёный, член Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН Ростислав Полищук, люди уже привыкли доверять астрологам и их прогнозам.

Учёный пояснил, что люди изначально начинают познавать мир, основываясь на донаучных практиках и методах, таких как мифы и религиозные верования. Поэтому очень сложно запретить людям обращаться к астрологии, полагает специалист.

"Каждый человек занимается тем, чем он занимается. Если человек живёт в субъективном мире, его будут интересовать такие вещи, он будет прибегать к такому способу познания", — заявил Полищук.

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Напомним, ранее Комиссия по борьбе с лженаукой РАН представила широкой публике на официальном сайте организации меморандум "О лженаучности астрологии". В меморандуме комиссия сводит воедино главные аргументы против астрологии как науки и проводит анализ сведений о причинах доверия к ней, вопреки давно доказанной несостоятельности.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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