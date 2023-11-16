Названы знаки зодиака, которые чаще остальных имеют проблемы с лишним весом

Есть среди всех 12 знаков зодиака несколько бедолаг, обречённых на проблемы с лишним весом. И, как объясняет астролог, случаются они даже не из-за генетики, а из-за образа жизни. По словам эксперта, жизнь этих двух представителей зодиакального круга настолько насыщена и полна стрессов, что это отражается и на здоровье.

Дело в том, что представители этих знаков зодиака обычно очень много работают. Им нередко приходится добиваться высоких результатов и молниеносно принимать важные решения, а это побуждает испытывать в день много стресса. По словам эксперта, у двух этих представителей зодиакального круга часто возникает чувство, будто нужно "тащить семью" или бороться за место под солнцем. Поэтому отдыхать попросту некогда. Из-за этого появляется избыточный вес, потому что организм жирком пытается защититься от агрессивной среды и нередко токсичного окружения.

Кто из всех 12 знаков зодиака чаще других оказывается в числе толстячков. Фото © Shutterstock

"У этих знаков бывает такой график, что они даже позавтракать толком не успевают. К тому же им кажется, что на голодный желудок они лучше работают, поэтому с годами уже отвыкают от самой полезной из всех трапез — утренней. А едят обычно поздно вечером, когда возвращаются домой", — рассказывает астролог Катерина Дятлова.

Вот и получается, что расслабиться, скоротать появившийся досуг или сбросить лишнее напряжение у носителей этих знаков зодиака получается во время еды. Также калорийные перекусы, которые только способствуют набору лишних килограммов, — это проверенный способ спасти себя от мыслей про неудачные отношения. "Ведь приготовить вкусный борщ и насладиться им проще и быстрее, чем завоевать чьё-то сердце", — подчёркивает эксперт.

Итак, бедолаги, кто привык заедать стресс и недовольство, — это носители знаков зодиака Овен и Скорпион. Если их представители хотят бороться с лишним весом, то вместо заедания следует найти альтернативные способы борьбы со стрессом. Например, шопинг. Но, как подчёркивает астролог, не онлайн, а самый обычный, чтобы активно ходить по магазинам и больше двигаться.

Знаки зодиака Овен и Скорпион чаще других страдают от ожирения. Фото © Freepik / Allexxandar, Allexxandar

В борьбе с лишними кило представителям знаков зодиака Овен и Скорпион поможет спортивное разнообразие. Это когда каждый день новая активность: в понедельник бег, во вторник — танцы, в среду ещё что-то.