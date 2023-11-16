Россиянам подкинули дельные лайфхаки по сохранению тепла в квартире

Тепло в жилище на фоне похолодания за окном можно сохранить несколькими способами. Как сделать так, чтобы холод перестал проникать в квартиру, объяснил эксперт Алексей Коршунов.

По его словам, необходимо дополнительно утеплить стены, которые граничат с улицей или с соседствующей холодной шахтой лифта. Кроме того, теплоизоляция не позволит грибку и сырости распространиться по стенкам квартиры. Коршунов порекомендовал проводить утепление на металлическом каркасе.

"Большая часть тепла из квартиры уходит через окна: рекомендуем установить герметичные стеклопакеты либо же устранить все трещины и зазоры в имеющихся окнах", — приводит слова специалиста РИАМО.

Также можно утеплить пол на первом этаже, над арками и проёмами во избежание холода. Так, в квартире будет тепло зимой и прохладно летом. Эксперт подчеркнул, что в холодное время года можно будет даже ходить по полу босиком. Ещё один эффективный способ — установить регулятор тепла на батарее и наклеить фольгу на фанеру, установив экран за батареей на расстоянии двух-трёх сантиметров. Тогда, по словам Коршунова, тепло будет уходить на обогрев квартиры, а не внешней стены дома.