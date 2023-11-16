Повышает выносливость: Назван неожиданный продукт, который нужно употреблять спортсменам перед соревнованиями

Одним из главных условий для победы в марафоне у бегунов является сохранение выносливости. В этом им помогает обычный кетчуп, который содержит в себе простые углеводы и соль, что крайне необходимо для спортсменов.

Из углеводов черпается энергия для всего организма, тогда как соль предотвращает потерю воды и минералов, которые выходят с потом. Всё это важно во время длительных забегов на десятки километров. Малое количество углеводов и соли в организме бегуна приводит к быстрой усталости и уменьшению скорости, передаёт Daily Mail.

Помимо кетчупа, спортсмены употребляют во время забега пирожные, шоколад и вафли. Они также содержат много углеводов, которые расщепляются в организме до глюкозы и питают мышцы. Кроме того, эксперты советуют употреблять кетчуп для предотвращения развития гиперволемии (состояние, при котором в крови содержится много жидкости).