Популярные продукты для перекусов оказались калорийной "бомбой замедленного действия"

Существует целый ряд продуктов, которые способствуют увеличению уровня глюкозы в крови и повышению нашего аппетита. Если налегать на них, предупредила врач-диетолог Инна Кононенко, чувство голода будет преследовать нас снова и снова.

"Наиболее распространён известный всем глутамат натрия. Что делает глутамат натрия? Он действует сразу на все рецепторы языка: на кислое, солёное, сладкое, горькое. Таким образом нам кажется, что эта еда просто безумно вкусная, и мы хотим есть всё больше и больше", — отметила собеседница телеканала "Санкт-Петербург".

В первую очередь диетолог занесла в чёрный список соль, перец, горчицу, базилик и другие пряности и соусы на их основе. Все они влияют на аппетит, усиливая его, и в результате мы готовы съесть больше, чем нужно. Чувство голода усилят конфеты и шоколад, потому что сладкое быстро всасывается в кишечнике, повышая уровень глюкозы в крови. Инсулин, со своей стороны, снижает эту глюкозу, — и мы опять хотим есть. Яблоки, лимоны, квашеная капуста и другие кислые продукты раздражают слизистую, тем самым усиливают выработку желудочного сока, поэтому после них хочется перекусить с удвоенной силой.

От выпечки из пшеничной муки, а также от макарон из муки высшего сорта, по мнению Кононено, тоже лучше отказаться. Эти продукты содержат простые углеводы, пустые калории и глютен.