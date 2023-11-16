В Новосибирске восстанавливают уникальную машину-карету из царского гаража

Сотрудники новосибирского парка музеев "Галерея времени" восстанавливают легенду русского автопрома. Как пишет портал NGS.ru, речь идёт о первой собранной на заводе отечественной машине — "Руссо-Балт". Эти легковушки, которые внешне напоминают кареты, начали производить в далёком 1906 году, а выпускали их до революции 1917 года.

Вообще, идея собрать "Руссо-Балт" у новосибирских умельцев появилась ещё в 2006 году. При этом больше десяти лет ушло только на поиски чертежей автомобиля. После этого перед мастерами встала задача восстановить существовавшие в то время технологии производства деталей. Так, например, колесо необходимо было изготовить из дерева. В машину в общей сложности уже вложено 38 миллионов рублей, и это далеко не предел. В планах отлить второй чугунный блок автомобиля и завести двигатель. Только после этого можно будет говорить о том, что самый важный этап завершён.

"Наша задача — делать, а специалисты пусть считают стоимость. В итоге машину оценили в 120 миллионов рублей. Пока она не готова, инвесторы не дают на неё деньги: никто не верит, что это возможно. Если кто-то и готов, просят указать точные сроки, когда она будет закончена, но мы не можем пока этого сделать", — отметил директор "Галереи времени" Владимир Курдюмов.