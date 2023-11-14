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14 ноября, 05:11

На аукционе в Нью-Йорке продали Ferrari 1962 года за рекордные $51,7 млн

<p>Ferrari 250 GTO 1962 года. Обложка © <a href="https://rmsothebys.com/en/auctions/gt23/the-one---1962-ferrari-gto/lots/r0001-1962-ferrari-330-lm-250-gto-by-scaglietti/1392907/photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sotheby&#x27;s</a></p>

Ferrari 250 GTO 1962 года. Обложка © Sotheby's

В Нью-Йорке за 51,7 миллиона долларов ушёл с молотка гоночный автомобиль Ferrari 250 GTO 1962 года. Эта машина стала второй по стоимости из проданных на торгах, сообщил аукционный дом Sotheby's.

Имя приобретателя ценного лота не раскрывается. В 1962 году на этом Ferrari британский и итальянский автогонщики Майк Паркс и Лоренцо Бандини участвовали в марафоне "24 часа Ле-Мана". В 1974–1985 годах владельцем автомобиля был председатель Ferrari Club of America, а в течение последних 38 лет машина принадлежала американскому коллекционеру и демонстрировалась на разных автошоу и выставках по всему миру.

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А ранее сообщалось, что один из уцелевших экземпляров меню для пассажиров "Титаника" продан на аукционе в Британии. Его начальная цена составляла 60 тысяч фунтов стерлингов, но в ходе торгов она возросла до 84 тысяч (около 9,5 миллиона рублей).

Лариса Сафронова
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