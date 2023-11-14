На аукционе в Нью-Йорке продали Ferrari 1962 года за рекордные $51,7 млн

В Нью-Йорке за 51,7 миллиона долларов ушёл с молотка гоночный автомобиль Ferrari 250 GTO 1962 года. Эта машина стала второй по стоимости из проданных на торгах, сообщил аукционный дом Sotheby's.

Имя приобретателя ценного лота не раскрывается. В 1962 году на этом Ferrari британский и итальянский автогонщики Майк Паркс и Лоренцо Бандини участвовали в марафоне "24 часа Ле-Мана". В 1974–1985 годах владельцем автомобиля был председатель Ferrari Club of America, а в течение последних 38 лет машина принадлежала американскому коллекционеру и демонстрировалась на разных автошоу и выставках по всему миру.