Знаменитую кожаную куртку Майкла Джексона из рекламы Pepsi продали за $305 тысяч

На аукционе Propstore в Лондоне продали куртку Майкла Джексона, которую музыкант надевал на съёмки рекламы "Поколение Pepsi" в 1984 году. По данным BBC News, лот ушёл с молотка за 305,5 тысячи долларов.

Та самая куртка в рекламе Pepsi 1984 года. Скриншот © YouTube / Giraldi Media

Чёрно-белая куртка была не единственной вещью, которую продали на этом аукционе как предмет из коллекции великого музыканта. Так, к примеру за 15 тысяч долларов ушёл сет-лист одного из концертов сиэтловских гранж-рокеров Nirvana. А за 20 тысяч продали рукописный текст песни Wonerwall культовой брит-поп группы Oasis.