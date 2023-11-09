Картину Пикассо продали на аукционе почти за 140 миллионов долларов
Sotheby's: Картина Пикассо "Женщина с часами" ушла с молотка за $139,36 млн
Картина Пабло Пикассо "Женщина с часами" (Femme a la Montre) 1932 года в галерее Sotheby's Dubai. Обложка © ТАСС / EPA / ТАСС
Картина испанского художника Пабло Пикассо "Женщина с часами" ушла с молотка за $139,364 миллиона. Об этом сообщили на сайте аукционного дома Sotheby's.
На картине 1932 года изображена возлюбленная художника Мария-Тереза Вальтер, на которой надеты наручные часы. По мнению исследователя работ художника Лидии Гасман, часы для художника обладали особым значением. То, что он их изображал, связано с любовью, которую "съедает время". В 1966 году эту картину купила у Пикассо галерея Бейелер в Базеле. А два года спустя "Женщина с часами" оказалась в коллекции Pace Gallery в Нью-Йорке. В ноябре того же года картину купила американский коллекционер Эмили Фишер Ландау.
До 2023 года полотно висело над каминной полкой в квартире Ландау, пока она не умерла. После этого аукционный дом получил право на продажу коллекции Ландау. Всего в ней порядка 120 картин общей стоимостью 400 миллионов долларов.
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