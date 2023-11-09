Картину Пикассо продали на аукционе почти за 140 миллионов долларов

Картина испанского художника Пабло Пикассо "Женщина с часами" ушла с молотка за $139,364 миллиона. Об этом сообщили на сайте аукционного дома Sotheby's.

На картине 1932 года изображена возлюбленная художника Мария-Тереза Вальтер, на которой надеты наручные часы. По мнению исследователя работ художника Лидии Гасман, часы для художника обладали особым значением. То, что он их изображал, связано с любовью, которую "съедает время". В 1966 году эту картину купила у Пикассо галерея Бейелер в Базеле. А два года спустя "Женщина с часами" оказалась в коллекции Pace Gallery в Нью-Йорке. В ноябре того же года картину купила американский коллекционер Эмили Фишер Ландау.

До 2023 года полотно висело над каминной полкой в квартире Ландау, пока она не умерла. После этого аукционный дом получил право на продажу коллекции Ландау. Всего в ней порядка 120 картин общей стоимостью 400 миллионов долларов.