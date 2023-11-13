Регион

Уведомления отключены

12 ноября, 23:24

Меню для пассажиров "Титаника" продали на аукционе за 84 тысячи фунтов

<p>Меню с "Титаника". Обложка © X / <a href="https://twitter.com/MeriaRmsTitanic/status/1723672446581055771/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Meriadec Villers</a></p>

Меню с "Титаника". Обложка © X / Meriadec Villers

Один из уцелевших экземпляров меню для пассажиров "Титаника" ушёл с молотка на аукционе в Британии. Начальная стоимость лота составила 60 тысяч фунтов стерлингов, но в ходе торгов цена возросла до 84 тысяч (около 9,5 миллиона рублей), пишет Sky News.

Меню было предложено трансатлантическим путешественникам 11 апреля 1912 года — за несколько дней до столкновения корабля с айсбергом. В тот день пассажиры могли побаловать себя лососем по-голландски, устрицами, говядиной с кабачками, на гарнир были отварной рис, зелёный горошек и пюре из пастернака, а на десерт предлагались пудинг, абрикосы и мороженое.

Драгоценный предмет обнаружили в старинном фотоальбоме историка Лена Стивенсона. Меню могло появиться у него благодаря одному из выживших пассажиров, который попросту подарил антиквариат учёному на память.

Этот странный киноляп с одеждой Джека в "Титанике" не замечали 25 лет

Этот странный киноляп с одеждой Джека в "Титанике" не замечали 25 лет

А недавно нового владельца обрела и картина испанского художника Пабло Пикассо "Женщина с часами". Произведение было продано на аукционе почти за 140 миллионов долларов.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • титаник
  • Великобритания
  • История
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров