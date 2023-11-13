Меню для пассажиров "Титаника" продали на аукционе за 84 тысячи фунтов

Один из уцелевших экземпляров меню для пассажиров "Титаника" ушёл с молотка на аукционе в Британии. Начальная стоимость лота составила 60 тысяч фунтов стерлингов, но в ходе торгов цена возросла до 84 тысяч (около 9,5 миллиона рублей), пишет Sky News.

Меню было предложено трансатлантическим путешественникам 11 апреля 1912 года — за несколько дней до столкновения корабля с айсбергом. В тот день пассажиры могли побаловать себя лососем по-голландски, устрицами, говядиной с кабачками, на гарнир были отварной рис, зелёный горошек и пюре из пастернака, а на десерт предлагались пудинг, абрикосы и мороженое.

Драгоценный предмет обнаружили в старинном фотоальбоме историка Лена Стивенсона. Меню могло появиться у него благодаря одному из выживших пассажиров, который попросту подарил антиквариат учёному на память.