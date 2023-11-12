Этот странный киноляп с одеждой Джека в "Титанике" не замечали 25 лет
Зрители нашли киноляп в фильме "Титаник" с одеждой Леонардо Ди Каприо
Фильм "Титаник" с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, снятый режиссёром Джеймсом Кэмероном, вышел более четверти века назад. Однако зрители только сейчас заметили киноляп в одной из сцен. А именно в том моменте, когда Джек прикован наручниками к трубе, а Роза пытается его высвободить.
Зрители нашли киноляп в фильме "Титаник". Кадр © "Титаник". Режиссёр Джеймс Кэмерон, сценарист Джеймс Кэмерон / Kinopoisk.ru
На кадрах видно, что герой Ди Каприо одет в брюки с подтяжками, однако, когда у возлюбленной получается снять оковы, Джек предстаёт без них. Внимательные зрители предполагают, что проблема в эпизодах, которые были сняты в разное время.
Зрители нашли киноляп в фильме "Титаник". Кадр © "Титаник". Режиссёр Джеймс Кэмерон, сценарист Джеймс Кэмерон / Kinopoisk.ru
Ранее зрители спустя годы нашли ошибку режиссёра в "Покровских воротах", а до этого — в фильме Гайдая "Спортлото-82". Даже в знаменитом "Брате" зрители обнаружили пять киноляпов, которые не замечали до этого 25 лет.
Кадр © "Титаник". Режиссёр Джеймс Кэмерон, сценарист Джеймс Кэмерон / Kinopoisk.ru