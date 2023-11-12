Этот странный киноляп с одеждой Джека в "Титанике" не замечали 25 лет

Фильм "Титаник" с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, снятый режиссёром Джеймсом Кэмероном, вышел более четверти века назад. Однако зрители только сейчас заметили киноляп в одной из сцен. А именно в том моменте, когда Джек прикован наручниками к трубе, а Роза пытается его высвободить.