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2 ноября, 12:55

Продажи автомобилей Lada в России в октябре побили десятилетний рекорд

АвтоВАЗ: Продажи автомобилей Lada в России выросли в 2,1 раза в октябре

Продажи автомобилей Lada в России по итогам октября текущего года побили десятилетний рекорд. Так, в общей сложности было реализовано 40,9 тысячи машин, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

"По итогам октября 2023 года в России продано 40 912 пассажирских и коммерческих автомобилей Lada, что является не только лучшим результатом в 2023 году, но и новым максимумом за последние 10 лет", — говорится в сообщении.

Как уточнили в компании, такой показатель оказался выше результата предыдущего месяца на 12,9%, а октября прошлого года — на 113,7%, или в 2,1 раза. В результате АвтоВАЗ по итогам октября 2023 года оценил долю Lada на рынке легковых автомобилей в 40%. При этом продажи автопроизводителя за десять месяцев этого года выросли почти в два раза — до 283,5 тысячи штук. Бестселлером, по данным автопроизводителя, по-прежнему остаётся Lada Granta, чья реализация выросла на 68,4% по сравнению с октябрём 2022 года и составила 20 928 машин. Это новый рекорд продаж с момента старта производства этой модели.

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Ранее Лайф сообщал, что АвтоВАЗ начал продавать машины онлайн по заводской цене. Заключить сделку и получить авто можно в трёх дилерских центрах АО "Центральная СТО", которые находятся в Тольятти в Самарской области. Однако есть условие.

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Сайт "АвтоВАЗ"

Наталья Исакова
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