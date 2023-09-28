АвтоВАЗ начал продавать автомобили онлайн по заводской цене, но с условием

АвтоВАЗ запустил проект онлайн-продаж автомобилей по заводской цене. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Онлайн-продажи по заводской цене для покупателя означают возможность приобрести автомобили Lada на официальном сайте компании гарантированно по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до 40 000 рублей", — говорится в сообщении.

Там добавили, что оформить сделку и получить новый автомобиль можно в трёх дилерских центрах АО "Центральная СТО" в Тольятти. На данный момент в онлайн-витрине по заводской цене представлены Lada Granta в комплектации Standart и спортивная версия модели Drive Active.

Вместе с тем есть и обязательное условие для приобретения автомобиля по заводской цене. Покупатель должен внести предоплату в размере 10 тысяч рублей и оформить кредит в "Авто финанс банке" со ставкой от 10,5%. Также автомобилист может оформить дополнительные услуги и заказать аксессуары от компании "Лада-Имидж".