Стало известно, сколько новых машин было продано в России за август

По итогам августа продажи новых автомобилей превысили показатели июля почти на 15 тысяч штук, достигнув отметки в 109 731 новый автомобиль. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные аналитического агентства "Автостат".

Согласно информации, основанной на количестве выданных ЭПТС, наибольшее количество транспортных средств в августе продал АвтоВАЗ (28 721 штука). Второе место занимает компания Chery — 13 412 машин, замыкает тройку лидеров бренд Haval с результатом в 10 979 автомобилей. Дилеры считают, что в общей сложности по итогам года в России может быть продано около миллиона авто.

Аналитики сообщили, что доля бренда Lada на российском авторынке сокращается, несмотря на сохраняющееся лидерство АвтоВАЗа в общем зачёте. В то же время автопроизводители из Поднебесной стремительно наращивают присутствие в России: в общей сложности на модели из Китая приходится около 45% рынка.

Также эксперты назвали самую популярную машину августа. Ею оказалась Lada Granta. В последний месяц лета было куплено 16 тысяч этих легковых автомобилей.