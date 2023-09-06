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6 сентября, 01:47

Стало известно, сколько новых машин было продано в России за август

"Известия": В августе в России было продано почти 110 тысяч новых машин

По итогам августа продажи новых автомобилей превысили показатели июля почти на 15 тысяч штук, достигнув отметки в 109 731 новый автомобиль. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные аналитического агентства "Автостат".

Согласно информации, основанной на количестве выданных ЭПТС, наибольшее количество транспортных средств в августе продал АвтоВАЗ (28 721 штука). Второе место занимает компания Chery — 13 412 машин, замыкает тройку лидеров бренд Haval с результатом в 10 979 автомобилей. Дилеры считают, что в общей сложности по итогам года в России может быть продано около миллиона авто.

Аналитики сообщили, что доля бренда Lada на российском авторынке сокращается, несмотря на сохраняющееся лидерство АвтоВАЗа в общем зачёте. В то же время автопроизводители из Поднебесной стремительно наращивают присутствие в России: в общей сложности на модели из Китая приходится около 45% рынка.

Также эксперты назвали самую популярную машину августа. Ею оказалась Lada Granta. В последний месяц лета было куплено 16 тысяч этих легковых автомобилей.

Глава АвтоВАЗа пересел на новую Lada, которую пока нельзя купить

Глава АвтоВАЗа пересел на новую Lada, которую пока нельзя купить

Ранее Лайф писал, что АвтоВАЗ может начать производство нового премиального седана Lada Aura на базе Vesta в августе или сентябре следующего года. Это следует из презентации, показанной официальным представителем отечественной компании Александром Виноградовым на форуме IMAF.

Обложка ©

Pixabay

Андрей Соловьёв
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