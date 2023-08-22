Стало известно, когда начнут выпускать удлинённую "Весту" для чиновников

АвтоВАЗ может начать производство нового премиального седана Lada Aura на базе Vesta в августе или сентябре следующего года. Это следует из презентации, показанной официальным представителем отечественной компании Александром Виноградовым на форуме IMAF.

Так, в перечне новинок, серийное производство которых планируется начать уже в этом году, значится электромобиль Lada e-Largus. Далее следуют бюджетный автомобиль Lada Iskra и бизнес-седан Lada Aura Vesta, их выпуск ожидается не раньше 2024 года. При этом в концерне предупреждают, что проект последнего автомобиля будет успешен "только при наличии стабильного подтверждённого спроса".