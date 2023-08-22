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22 августа, 10:36

Стало известно, когда начнут выпускать удлинённую "Весту" для чиновников

АвтоВАЗ может начать производство бизнес-седана Lada Aura к осени 2024 года

<p>Lada Vesta Aura. Обложка © <a href="https://www.lada.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">АвтоВАЗ</a></p>

Lada Vesta Aura. Обложка © АвтоВАЗ

АвтоВАЗ может начать производство нового премиального седана Lada Aura на базе Vesta в августе или сентябре следующего года. Это следует из презентации, показанной официальным представителем отечественной компании Александром Виноградовым на форуме IMAF.

Так, в перечне новинок, серийное производство которых планируется начать уже в этом году, значится электромобиль Lada e-Largus. Далее следуют бюджетный автомобиль Lada Iskra и бизнес-седан Lada Aura Vesta, их выпуск ожидается не раньше 2024 года. При этом в концерне предупреждают, что проект последнего автомобиля будет успешен "только при наличии стабильного подтверждённого спроса".

Силуанов приехал на ПМЭФ за рулём Lada Aura и призвал чиновников стать ближе к народу

Силуанов приехал на ПМЭФ за рулём Lada Aura и призвал чиновников стать ближе к народу

Напомним, вчера российская автомобилестроительная компания АвтоВАЗ на выставке "Евразия — наш дом" представила новую модель Lada Vesta Aura. Главным отличием от обычной Vesta стал удлинённый кузов, что может заинтересовать чиновников. Салон будет вышит натуральной кожей российского производства и оснащён премиальной аудиосистемой.

Наталья Исакова
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