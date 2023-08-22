Стало известно, когда начнут выпускать удлинённую "Весту" для чиновников
АвтоВАЗ может начать производство бизнес-седана Lada Aura к осени 2024 года
Lada Vesta Aura. Обложка © АвтоВАЗ
АвтоВАЗ может начать производство нового премиального седана Lada Aura на базе Vesta в августе или сентябре следующего года. Это следует из презентации, показанной официальным представителем отечественной компании Александром Виноградовым на форуме IMAF.
Так, в перечне новинок, серийное производство которых планируется начать уже в этом году, значится электромобиль Lada e-Largus. Далее следуют бюджетный автомобиль Lada Iskra и бизнес-седан Lada Aura Vesta, их выпуск ожидается не раньше 2024 года. При этом в концерне предупреждают, что проект последнего автомобиля будет успешен "только при наличии стабильного подтверждённого спроса".
Напомним, вчера российская автомобилестроительная компания АвтоВАЗ на выставке "Евразия — наш дом" представила новую модель Lada Vesta Aura. Главным отличием от обычной Vesta стал удлинённый кузов, что может заинтересовать чиновников. Салон будет вышит натуральной кожей российского производства и оснащён премиальной аудиосистемой.