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25 августа, 15:18

Глава АвтоВАЗа пересел на новую Lada, которую пока нельзя купить

Президент АвтоВАЗа Соколов начал использовать для работы Lada X-Cross 5

<p>Lada X-Cross 5. Обложка © <a href="https://www.lada.ru/press-releases/121463" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба АвтоВАЗа</a></p>

Lada X-Cross 5. Обложка © Пресс-служба АвтоВАЗа

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов пополнил свой служебный автопарк новым автомобилем — Lada X-Cross 5 петербургской сборки. Об этом автопорталу "Автоброкер клуб" рассказали в пресс-службе компании.

Иногда Соколов использует удлинённую Lada Vesta Signature, но не новую модель Aura — таких машин нет даже у топ-менеджеров, а дата начала их поставок зависит от сроков завершения НИОКР по проекту. Причём все они используют в рабочих целях исключительно продукцию АвтоВАЗа, никаких иномарок.

Стало известно, когда начнут выпускать удлинённую "Весту" для чиновников

Стало известно, когда начнут выпускать удлинённую "Весту" для чиновников

Напомним, кроссовер Lada X-Cross 5 создан на базе китайского FAW. Лайф рассказывал об особенностях новой модели, которую, к слову, уже начали производить в Санкт-Петербурге.

Матвей Константинов
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