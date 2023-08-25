Глава АвтоВАЗа пересел на новую Lada, которую пока нельзя купить
Президент АвтоВАЗа Соколов начал использовать для работы Lada X-Cross 5
Lada X-Cross 5. Обложка © Пресс-служба АвтоВАЗа
Президент АвтоВАЗа Максим Соколов пополнил свой служебный автопарк новым автомобилем — Lada X-Cross 5 петербургской сборки. Об этом автопорталу "Автоброкер клуб" рассказали в пресс-службе компании.
Иногда Соколов использует удлинённую Lada Vesta Signature, но не новую модель Aura — таких машин нет даже у топ-менеджеров, а дата начала их поставок зависит от сроков завершения НИОКР по проекту. Причём все они используют в рабочих целях исключительно продукцию АвтоВАЗа, никаких иномарок.
Напомним, кроссовер Lada X-Cross 5 создан на базе китайского FAW. Лайф рассказывал об особенностях новой модели, которую, к слову, уже начали производить в Санкт-Петербурге.