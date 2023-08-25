Глава АвтоВАЗа пересел на новую Lada, которую пока нельзя купить

Иногда Соколов использует удлинённую Lada Vesta Signature, но не новую модель Aura — таких машин нет даже у топ-менеджеров, а дата начала их поставок зависит от сроков завершения НИОКР по проекту. Причём все они используют в рабочих целях исключительно продукцию АвтоВАЗа, никаких иномарок.