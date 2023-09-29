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29 сентября, 09:54

Стало известно, когда начнутся продажи новой Lada X-Cross 5

Соколов: АвтоВАЗ начнёт продавать Lada X-Cross 5 на рубеже 2023–2024 годов

<p>Автомобиль Lada X-Cross 5. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Автомобиль Lada X-Cross 5. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Автомобиль Lada X-Cross 5 поступит в продажу для частных клиентов на рубеже 2023–2024 годов. Об этом рассказал генеральный директор АвтоВАЗа Максим Соколов. Цена, по его словам, будет рыночной.

На Петербургском международном экономическом форуме презентовали новую Lada X-Cross 5. Видео © LIFE

Соколов пояснил, что на первую партию уже поступило много заказов и, вероятно, машины разойдутся между корпоративными клиентами.

"Что касается следующих партий, то тут уже можно говорить о продажах частным лицам. Они начнутся на рубеже 2023–2024 годов", — сказал глава компании в беседе с РИА "Новости", добавив, что цена будет строго рыночной.

По словам Соколова, с момента запуска Lada X-Cross 5 в экономической сфере произошли кардинальные изменения. Например, был повышен утильсбор. И это будет распространяться на данную модель, так как она ещё не достигла глубокой локализации. Кроме того, в цене автомобиля учтут разницу курсов валют. Также увеличились логистические издержки, связанные с необходимостью адекватно реагировать на санкции.

АвтоВАЗ в этом году может начать производство новой модели Lada

АвтоВАЗ в этом году может начать производство новой модели Lada

В июне Соколов заявлял, что Lada X-Cross 5 будет стоить до двух с половиной миллионов рублей в зависимости от комплектации авто. Сам гендиректор компании начал использовать новинку для работы в августе. Автомобиль создан на базе китайского FAW.

Ранее Лайф писал, что АвтоВАЗ начал продавать машины онлайн по заводской цене. Заключить сделку и получить авто можно в трёх дилерских центрах АО "Центральная СТО", которые находятся в Тольятти, Самарская область. Однако есть условие.

Никита Никонов
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