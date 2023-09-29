Стало известно, когда начнутся продажи новой Lada X-Cross 5

Автомобиль Lada X-Cross 5 поступит в продажу для частных клиентов на рубеже 2023–2024 годов. Об этом рассказал генеральный директор АвтоВАЗа Максим Соколов. Цена, по его словам, будет рыночной.

На Петербургском международном экономическом форуме презентовали новую Lada X-Cross 5. Видео © LIFE

Соколов пояснил, что на первую партию уже поступило много заказов и, вероятно, машины разойдутся между корпоративными клиентами.

"Что касается следующих партий, то тут уже можно говорить о продажах частным лицам. Они начнутся на рубеже 2023–2024 годов", — сказал глава компании в беседе с РИА "Новости", добавив, что цена будет строго рыночной.

По словам Соколова, с момента запуска Lada X-Cross 5 в экономической сфере произошли кардинальные изменения. Например, был повышен утильсбор. И это будет распространяться на данную модель, так как она ещё не достигла глубокой локализации. Кроме того, в цене автомобиля учтут разницу курсов валют. Также увеличились логистические издержки, связанные с необходимостью адекватно реагировать на санкции.