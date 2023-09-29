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29 сентября, 03:10

АвтоВАЗ в этом году может начать производство новой модели Lada

АвтоВАЗ может начать производство новой модели Lada в Санкт-Петербурге в этом году

В этом году АвтоВАЗ может начать производство новой модели Lada на заводе в Санкт-Петербурге. Об этом РИА "Новости" рассказал президент компании Максим Соколов.

По его словам, эта модель станет второй на конвейере завода "Лада Санкт-Петербург". Первой стала выпускаемая с июня этого года Lada X-Cross 5. Производство на площадке будет налажено совместно с восточными партнёрами. Но с какими именно, компания пока держит в секрете.

"Запуск производства второй модели действительно может состояться в этом году. Но повторюсь, всё это потребует донастройки схем взаимодействия", — рассказал Соколов.

Название новинки и сегмент, в котором она будет представлена, директор компании раскрывать не стал.

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Ранее Лайф писал, что АвтоВАЗ начал продавать автомобили онлайн по заводской цене. Заключить договор на покупку и получить машину можно в трёх дилерских центрах АО "Центральная СТО", которые находятся в Тольятти (Самарская область).

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ТАСС / Манзюк Александр

Анатолий Симоненко
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