РАН выпустила меморандум против астрологии

Комиссия по борьбе с лженаукой РАН опубликовала меморандум "О лженаучности астрологии". Документ размещён на официальном сайте организации.

В меморандуме комиссия сводит воедино главные аргументы против астрологии как науки и проводит анализ сведений о причинах доверия к ней, вопреки давно доказанной несостоятельности. В частности, в документе говорится, что астрология не отвечает методологическим требованиям, которым должна соответствовать научная дисциплина. А залог её популярности — в свойственных человеческому мышлению ошибках. При этом попытки проверить прогнозы астрологов экспериментальным путём заканчиваются провалом.

"Настоящим меморандумом комиссия констатирует, что утверждения астрологов о связи между положением небесных светил и особенностями личности и судьбы человека не имеют научных оснований. Астрология может служить развлечением, но, если астрологические утверждения и методы выдаются за объективные или научные, их следует характеризовать как лженаучные", — гласит меморандум.

Комиссия также рекомендовала россиянам не прибегать к услугам астрологов при принятии важных жизненных решений, так как это может привести к плачевным последствиям, а СМИ — отказаться от соответствующих рекламных публикаций и популяризации астрологии, а также связанных с ней услуг, институтов и курсов. Авторы документа подчеркнули, что работа над проектом заняла у них несколько лет и проводилась с участием специалистов из разных сфер науки: астрономии, физики, биологии, медицины и статистики.