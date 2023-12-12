В РПЦ призвали приравнять к экстремистам сатанистов и колдунов

Сатанизм, будучи деструктивной и исповедующей ненависть к человечеству идеологией, должен быть признан экстремизмом и запрещён в России. Кроме того, нужно запретить рекламу колдовства и разработать ограничения для распространения в Сети "инструкций" по совершению преступлений. С таким заявлением в Общественной палате РФ выступил председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Фёдор Лукьянов.

"Деструкция предполагает инструкцию, и ребёнок находит её на просторах Интернета — вот в чём проблема. Почему мы не можем отбирать контент по этому принципу и исключать любые вещи, предполагающие инструктивное поведение: тот этап, этот, следующий, следующий", — утверждает Лукьянов.

Он также призвал обратить внимание на статистику по самоубийствам, которая говорит о том, что в РФ в год совершается около пяти тысяч попыток наложить на себя руки. При этом не все регистрируются, так как многие из них всё же заканчиваются смертью. Это гигантские масштабы и с этим надо работать, считает иерей.

Также председатель комиссии РПЦ напомнил слова Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сказанные в 2021 году о том, что проблемы групп смерти и суицидальных молодёжных субкультур берут свои начала в псевдорелигиозной сфере. Речь идёт об очередной итерации сатанизма, интерпретирующей один из старых языческих культов в новом виде. Лукьянов подчеркнул, что в основе сатанизма лежит ненависть к человеческой личности и жизни как таковой, ведь дьявола неспроста называют человекоубийцей. В частности, поэтому сатанисты усердно пропагандируют аборты. По его мнению, эта идеология уже добралась до России и в публичном пространстве уже можно заметить, как она начинает распространяться через интервью и публикации в Сети.

Иерей отметил, что для деструктивных идеологий свойственна ненависть к семье, ведь она может защитить человека. Иными словами, задача сатанизма — "разрушить то, что защищает и спасает человека: семью, любовь в семье и саму личность".

"Мы не можем позволить попустительски относиться к тем, кто создаёт такую идеологию, транслирует, контролирует. Важно выстроить систему защитных мер, оберегая семьи и детей. Патриаршая комиссия настаивает, чтобы понятие деструктивной идеологии включало в себя такие понятия, как "семье- и детоненавистничество", и "идеология сатанизма", которая должна быть полностью запрещена на территории России, объявлена экстремистской", — призвал представитель духовенства, добавив, что насилие над собственной природой, в частности операции по смене пола, и пропаганда убийств людей, — звенья одной цепи, которую России необходимо разрушить для обеспечения здорового, продуктивного и стабильного общества, построенного на традиционных ценностях в соответствии со Священным Писанием, моралью и российскими законами.

Также Лукьянов в своём выступлении затронул тему рекламы колдовства, которую обсуждают даже в ООН. По его словам, масштаб распространения таких групп показывает, как много людей по всему меру вовлекается в эту сферу, пользуясь любопытством, которое человеку свойственно проявлять по отношению к духовному миру, при этом мало того, что псевдоколдуны с точки зрения российских законов являются мошенниками, так ещё и чаще всего в их сети попадают люди, оказавшиеся в сложной ситуации или пытающиеся пережить горе.

"Вовлечение молодых людей приводит к тяжелейшим не только душевным, но и умственным повреждениям, что отмечают и священники, и психиатры. В этой сфере тоже нужно навести порядок. Поддерживаю предложение ввести запрет на такую деятельность, приравняв её к деструктивным видам идеологии", — резюмировал иерей.