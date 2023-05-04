Сектовед нашёл объяснение засилью сатанизма в США

Распространение сатанизма в Америке напрямую связано с идеей американской исключительности, рассказал телеканалу "360" религиовед Александр Невеев. Он напомнил, что сегодня США являются единственной страной, в которой официально зарегистрирована "церковь сатаны".

Кроме "храма дьявола" в США существует масса сатанинских и околосатанинских организаций, часть которых официально признаётся властями. Например, сетевой культ под названием "Орден девяти углов" совмещает сатанизм и национал-социализм. Многие её адепты работают в качестве наёмников в ряде стран, обратил внимание Невеев.

Такое ярое дьяволопоклонничество объясняется тем, что американцы стараются обеспечивать максимальное религиозное разнообразие под лозунгом "разделяй и властвуй": единой религии в США никогда не было. Сам сатанизм как идеология ставит во главу угла эгоизм, оттуда же берёт корни американская версия демократии.

"Образ ковбоя, которого не волнуют проблемы индейцев, как нельзя лучше укладывается в эту схему. И, собственно, деятельность США, вот эта идея американской исключительности — официальная доктрина сегодня в США — очень хорошо сочетается с сатанизмом. Вот с этим образом Люцифера, революционера, Прометея, который якобы несёт людям свободу от Бога, который стремится человека ограничить, поработить", — пояснил сектовед.