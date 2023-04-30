Писатель заявил, что элита Запада паразитирует на людях и целых странах

Представители западной элиты привыкли паразитировать как на людях, так и на целых странах. Жажда власти у них сильна настолько, что престарелые зарубежные политики цепляются не за своё положение, а в целом за жизнь. В разговоре с телеканалом "360" писатель Платон Беседин заявил, что они готовы проливать кровь ради собственных амбиций, задвинув геополитику на второй план.

По его словам, мировые элиты выродились и превратились в секту старцев, озабоченных главной идеей. Единственное, что по-настоящему волнует западных, в первую очередь американских лидеров, — это идея бессмертия и того, как остаться на этой земле, подчеркнул писатель, отметив, что они, подобно вампирам, делают всё для того, чтобы выкачивать из других жизненные соки.

"Их они высасывают как из людей, так и из государств. Колониализм и неоколониализм есть не что иное, как своего рода форма вампиризма. Так гигантская паучиха — вроде Шелоб, против которой сражался Фродо во "Властелине колец", — пленяет жертв, а затем питается ими. Пожалуй, это лучший образ для политики США и Британии", — поведал Беседин.

Нечто похожее и происходит с американскими элитами, продолжил он. Все они, по мнению писателя, проливают кровь не только лишь из-за геополитических, но и из-за личностных амбиций. Они пытаются таким образом обрести бессмертие.

"Секта вампиров-стариков, получивших эту планету в пользование, не хочет уходить не только с постов и из сфер влияния, но и отходить в мир иной, готовая на всё — лить и лить кровь, расставляя в качестве вассалов пигмеев, чтобы как можно дольше продлевать своё алчущее и беспощадное существование", — заключил Беседин.