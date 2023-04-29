Девушки топлес и "тотал секс": В Ярославле требуют запретить "бал Сатаны" перед 9 Мая

Общественники потребовали запретить "бал Сатаны" в караоке-баре "Ад" в центре Ярославля. Как пишет SHOT, там планируют топлес-вечеринки с дресс-кодом "тотал секс" в преддверии майских праздников.









По данным телеграм-канала, общественники из "Зова народа" обратились к губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву и мэру Ярославля Артёму Молчанову с требованием ограничить деятельность нового заведения "Ад", которое открывается за несколько дней до 9 мая. Основатель бара Денис Мартьянов анонсировал вечеринку в "сатанистском" стиле в ближайшие дни. По его словам, стены, потолок и пол клуба выкрашены в цвет крови, а слоган заведения: "Аду — быть". Гостей в ночной клуб ждёт строгий фейс-контроль. Попасть на тусовку девушки могут топлес, дресс-код для всех остальных — "тотал секс", чтобы "кайфовать" и "отрываться", как заверяет Мартьянов.

Общественники уверены, что подобные вечеринки идут вразрез с ценностями России, потому что продвигают идеологию сатанизма.

"Как известно, Сатана является главным врагом Бога. Россия — это страна, которая сегодня защищает традиционные духовно-нравственные ценности, в том числе во время проведения СВО, где множество бойцов сражаются под флагом Спаса Нерукотворного", — подчеркнули в "Зове народа".