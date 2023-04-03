В Перми потребовали отменить выставку о Боге

Общественное движение "Зов народа" прислушалось к просьбам жителей Перми и обратилось в СК РФ, Генпрокуратуру и Минкульт с просьбой отменить выставку "Возвращение Бога домой". Представители организации ознакомились с работами и сочли их кощунственными и нарушающими закон о чувствах верующих. Документ имеется в распоряжении Лайфа.

Текст обращения движения "Зов народа" в СК РФ, Генпрокуратуру и Минкульт. Фото © LIFE

В тексте уточняется, что пермяки обратились за помощью к "Зову народа" с просьбой не допускать глумления над христианскими святынями и символами и отменить проведение богохульственной выставки.







Фестиваль "Понаехали. Арт-Пермь XXV" запланирован на 19–23 апреля, а проведение выставки выпадает на период Светлой Пасхи. Представители движения подчеркнули, что в данном случае речь идёт не о случайном недопонимании, а о намеренном разжигании религиозной розни.

"Мы видели обращение к нам относительно проекта "2Возвращение Бога домой2". В данный момент мы консультируемся с представителями православной церкви, чтобы ещё раз убедиться в соблюдении правил, но об отмене выставки речь не идёт", — заявили Ura.ru в выставочном центре. По словам организаторов, арт-проект задумывался как глубоко религиозный, направленный в защиту и прославление Бога и Церкви, дающий право на веру.