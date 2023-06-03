Регион

Уведомления отключены

3 июня, 11:03

Патологоанатом-сатанист убил возлюбленную во время наркотических БДСМ-игр под Тулой

В Тульской области патологоанатом задержан за расправу над сожительницей

<p>Погибшая и её сожитель. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/breakingmash/44631" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash</a></p>

Погибшая и её сожитель. Обложка © t.me / Mash

В Тульской области патологоанатома подозревают в расправе над сожительницей во время сатанинской БДСМ-вечеринки. Об этом пишет Mash.

Атрибуты сатанистов и рецептурные наркотические вещества найдены в машине подозреваемого. Фото © t.me / Mash

Атрибуты сатанистов и рецептурные наркотические вещества найдены в машине подозреваемого. Фото © t.me / Mash

Сотрудник бюро судебно-медицинской экспертизы и его возлюбленная, работавшая психиатром-наркологом в местной больнице, проживали вместе в течение двух последних лет. 19 мая женщина не пришла на работу. Через три дня её тело нашли в съёмной квартире. По подозрению в убийстве задержан сожитель погибшей.

Как полагает следствие, 21 мая пара устроила БДСМ-вечеринку, где также распространялись рецептурные наркотики. Полицейские обнаружили запрещённые вещества в машине задержанного, там же были атрибуты сатанистов и извращенцев. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ".

Житель Сургута зверски расправился с тестем на глазах у толпы, а после сбежал на авто

Житель Сургута зверски расправился с тестем на глазах у толпы, а после сбежал на авто

Ранее сообщалось, что в Турции мужчина убил жену – уроженку России во время ссоры. Соседи услышали крики женщины и вызвали полицию, но спасти россиянку не удалось.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Криминал
  • Тульская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров