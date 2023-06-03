Патологоанатом-сатанист убил возлюбленную во время наркотических БДСМ-игр под Тулой
В Тульской области патологоанатом задержан за расправу над сожительницей
Погибшая и её сожитель. Обложка © t.me / Mash
В Тульской области патологоанатома подозревают в расправе над сожительницей во время сатанинской БДСМ-вечеринки. Об этом пишет Mash.
Атрибуты сатанистов и рецептурные наркотические вещества найдены в машине подозреваемого. Фото © t.me / Mash
Сотрудник бюро судебно-медицинской экспертизы и его возлюбленная, работавшая психиатром-наркологом в местной больнице, проживали вместе в течение двух последних лет. 19 мая женщина не пришла на работу. Через три дня её тело нашли в съёмной квартире. По подозрению в убийстве задержан сожитель погибшей.
Как полагает следствие, 21 мая пара устроила БДСМ-вечеринку, где также распространялись рецептурные наркотики. Полицейские обнаружили запрещённые вещества в машине задержанного, там же были атрибуты сатанистов и извращенцев. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ".
Ранее сообщалось, что в Турции мужчина убил жену – уроженку России во время ссоры. Соседи услышали крики женщины и вызвали полицию, но спасти россиянку не удалось.