Патологоанатом-сатанист убил возлюбленную во время наркотических БДСМ-игр под Тулой

В Тульской области патологоанатома подозревают в расправе над сожительницей во время сатанинской БДСМ-вечеринки. Об этом пишет Mash.

Атрибуты сатанистов и рецептурные наркотические вещества найдены в машине подозреваемого. Фото © t.me / Mash

Сотрудник бюро судебно-медицинской экспертизы и его возлюбленная, работавшая психиатром-наркологом в местной больнице, проживали вместе в течение двух последних лет. 19 мая женщина не пришла на работу. Через три дня её тело нашли в съёмной квартире. По подозрению в убийстве задержан сожитель погибшей.

Как полагает следствие, 21 мая пара устроила БДСМ-вечеринку, где также распространялись рецептурные наркотики. Полицейские обнаружили запрещённые вещества в машине задержанного, там же были атрибуты сатанистов и извращенцев. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ".