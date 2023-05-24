Житель Сургута зверски расправился с тестем на глазах у толпы, а после сбежал на авто

Трагедия произошла в заведении "Глав Шаурма" на проспекте Мира. По информации телеграм-канала, долгое время родственники были в контрах, и во время отдыха между ними вспыхнул очередной конфликт. Так, 59-летний тесть стал упрекать зятя в избиениях дочери и плохом воспитании внуков. Разозлившись, тот схватил нож и нанёс отцу супруги семь ударов. В результате от полученных ран пострадавший умер на месте.