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24 мая, 12:22

Житель Сургута зверски расправился с тестем на глазах у толпы, а после сбежал на авто

Житель Сургута хладнокровно зарезал отца жены на глазах у посетителей кафе

В Сургуте 40-летний местный житель убил тестя на глазах у посетителей кафе, сообщает SHOT.

Кадры нападения зятя на отца жены в Сургуте. Видео © Telegram / SHOT

Трагедия произошла в заведении "Глав Шаурма" на проспекте Мира. По информации телеграм-канала, долгое время родственники были в контрах, и во время отдыха между ними вспыхнул очередной конфликт. Так, 59-летний тесть стал упрекать зятя в избиениях дочери и плохом воспитании внуков. Разозлившись, тот схватил нож и нанёс отцу супруги семь ударов. В результате от полученных ран пострадавший умер на месте.

При этом после убийства зять скрылся с места преступления. Вскоре его сожжённую машину нашли на берегу Оби. В настоящее время оперативники устанавливают местоположение злоумышленника.

Сожжённый автомобиль сбежавшего зятя. Фото © Telegram / SHOT

Сожжённый автомобиль сбежавшего зятя. Фото © Telegram / SHOT

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Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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