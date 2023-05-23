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23 мая, 09:25
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Нож в носке и безответная любовь: Появились жуткие детали нападения на выпускницу на школьной линейке

Выпускник из Иловли пытался зарезать одноклассницу в школе от безответной любви

<p>Подозреваемый в преступлении школьник и пострадавшая одноклассница. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/51782" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Подозреваемый в преступлении школьник и пострадавшая одноклассница. Фото © t.me / SHOT

Попытавшийся зарезать одноклассницу выпускник пронёс нож в носке на праздничную линейку в школе в посёлке Иловля Волгоградской области. Об этом сообщает SHOT.

Орудие покушения на жизнь школьницы. Фото © t.me / SHOT

Орудие покушения на жизнь школьницы. Фото © t.me / SHOT

Издание публикует фото оружия. Это складной нож с длиной лезвия в 23 сантиметра. По предварительной информации, мальчик был сильно влюблён в пострадавшую, но не говорил ей о своих чувствах, боясь отказа. Одноклассники смеялись и уверяли, что ему с ней ничего не светит, на что он якобы отвечал: "Ну посмотрим".

Сейчас одиннадцатиклассник доставлен в полицию, его ждёт беседа с психологом. Ранее в конфликтах он замечен не был, характеризовался как тихий ученик с хорошей успеваемостью, увлекался просмотром сериалов.

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Школьнику чуть не проломили череп во время уличной "стрелки" в Краснодарском крае

Напомним, школьник ранил одноклассницу ножом во время последнего звонка в посёлке Иловля Волгоградской области. Его задержали, девочке оказали медицинскую помощь, угрозы её жизни нет.

Татьяна Миссуми
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