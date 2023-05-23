Нож в носке и безответная любовь: Появились жуткие детали нападения на выпускницу на школьной линейке
Выпускник из Иловли пытался зарезать одноклассницу в школе от безответной любви
Подозреваемый в преступлении школьник и пострадавшая одноклассница. Фото © t.me / SHOT
Попытавшийся зарезать одноклассницу выпускник пронёс нож в носке на праздничную линейку в школе в посёлке Иловля Волгоградской области. Об этом сообщает SHOT.
Орудие покушения на жизнь школьницы. Фото © t.me / SHOT
Издание публикует фото оружия. Это складной нож с длиной лезвия в 23 сантиметра. По предварительной информации, мальчик был сильно влюблён в пострадавшую, но не говорил ей о своих чувствах, боясь отказа. Одноклассники смеялись и уверяли, что ему с ней ничего не светит, на что он якобы отвечал: "Ну посмотрим".
Сейчас одиннадцатиклассник доставлен в полицию, его ждёт беседа с психологом. Ранее в конфликтах он замечен не был, характеризовался как тихий ученик с хорошей успеваемостью, увлекался просмотром сериалов.
Напомним, школьник ранил одноклассницу ножом во время последнего звонка в посёлке Иловля Волгоградской области. Его задержали, девочке оказали медицинскую помощь, угрозы её жизни нет.