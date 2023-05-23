Нож в носке и безответная любовь: Появились жуткие детали нападения на выпускницу на школьной линейке

Издание публикует фото оружия. Это складной нож с длиной лезвия в 23 сантиметра. По предварительной информации, мальчик был сильно влюблён в пострадавшую, но не говорил ей о своих чувствах, боясь отказа. Одноклассники смеялись и уверяли, что ему с ней ничего не светит, на что он якобы отвечал: "Ну посмотрим".