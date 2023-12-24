Врач пояснила, сможет ли Николай Дроздов выйти в длительную ремиссию

На днях известному российскому телеведущему и зоологу Николаю Дроздову, у которого обнаружили рак предстательной железы, наконец-то стало лучше после химиотерапии. Как рассказала врач общей практики Мария Беляева, если лечение было начато вовремя, то вполне возможна длительная ремиссия.

При этом, несмотря на высокую вероятность длительной ремиссии, возраст всё же будет давать о себе знать, предупредила врач. Ведь Дроздову уже 86 лет. Главное в его случае — проходить обследования и соблюдать рекомендации врачей.