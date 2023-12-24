Врач пояснила, сможет ли Николай Дроздов выйти в длительную ремиссию
Врач Беляева допустила, что 86-летний Николай Дроздов может вылечиться от рака
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На днях известному российскому телеведущему и зоологу Николаю Дроздову, у которого обнаружили рак предстательной железы, наконец-то стало лучше после химиотерапии. Как рассказала врач общей практики Мария Беляева, если лечение было начато вовремя, то вполне возможна длительная ремиссия.
"Выживаемость после рака предстательной железы довольно высокая, особенно если заболевание выявлено на ранней стадии. При вовремя начатом лечении можно говорить о благоприятном прогнозе", — приводит её слова интернет-издание "Подмосковье сегодня".
При этом, несмотря на высокую вероятность длительной ремиссии, возраст всё же будет давать о себе знать, предупредила врач. Ведь Дроздову уже 86 лет. Главное в его случае — проходить обследования и соблюдать рекомендации врачей.
"Вылечиться от рака можно в любом возрасте, но при отсутствии тяжёлой сопутствующей патологии и при несильно запущенной стадии онкологического заболевания", — добавила специалист.
Напомним, в сентябре врачи выявили у Дроздова злокачественную опухоль. Ситуация осложнялась ещё и тем, что у него есть ряд хронических заболеваний, однако врачи всё же давали хорошие прогнозы. В конце октября биогеографа выписали из дневного стационара, но позже он снова был госпитализирован из-за осложнений. 25 ноября стало известно, что зоолог вновь обратился к медикам из-за плохого самочувствия после химиотерапии, а спустя месяц ему заметно полегчало — благодаря химиотерапии и лечению началась ремиссия.