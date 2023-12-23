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23 декабря, 08:03

Николай Дроздов пошёл на поправку после химии и планирует встречать Новый год с женой на даче

У Николая Дроздова началась ремиссия после химиотерапии

Российский телеведущий, зоолог и профессор Николай Дроздов пошёл на поправку — у него началась ремиссия после химиотерапии. Об этом сообщает SHOT.

Благодаря курсам химии и многочисленным препаратам болезнь перестала прогрессировать и все показатели пришли к нормальным значениям. Пока ещё есть некоторые отклонения, однако точно ничего критичного.

По словам супруги известного ведущего, они планируют встречать Новый год на даче: гулять, чистить снег и дышать свежим воздухом. При этом Татьяна Петровна призналась, что они с Николаем Николаевичем не придают особого значения ни праздничным блюдам, ни традиции с украшением ёлки.

"В этом году обойдёмся веточкой, а ёлочки есть и на участке, только к ним трудно сейчас подойти — много снега", — отметила она в разговоре с SHOT.

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Как уже рассказывал Лайф, в сентябре у Дроздова нашли злокачественную опухоль. Ситуация осложнялась тем, что у него есть ряд хронических заболеваний, однако в целом врачи давали хорошие прогнозы. В конце октября ведущего выписали из дневного стационара, однако 7 ноября он снова попал в больницу из-за осложнений после терапии. 25 ноября стало известно, что зоолог вновь обратился к медикам из-за плохого самочувствия после химиотерапии.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ndrozdov_official

Николь Вербер
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