Николай Дроздов пошёл на поправку после химии и планирует встречать Новый год с женой на даче

Российский телеведущий, зоолог и профессор Николай Дроздов пошёл на поправку — у него началась ремиссия после химиотерапии. Об этом сообщает SHOT.

Благодаря курсам химии и многочисленным препаратам болезнь перестала прогрессировать и все показатели пришли к нормальным значениям. Пока ещё есть некоторые отклонения, однако точно ничего критичного.

По словам супруги известного ведущего, они планируют встречать Новый год на даче: гулять, чистить снег и дышать свежим воздухом. При этом Татьяна Петровна призналась, что они с Николаем Николаевичем не придают особого значения ни праздничным блюдам, ни традиции с украшением ёлки.