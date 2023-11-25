Российский телеведущий, зоолог и профессор Николай Дроздов обратился к врачам из-за плохого самочувствия после химиотерапии. По данным SHOT , посетив одну из столичных клиник, он пожаловался на сильную слабость, из-за которой почти не вставал с постели.

Легендарного телеведущего положили в дневной стационар на один день. Там все показатели пришли в норму. Как рассказала телеграм-каналу супруга Дроздова, на данный момент он чувствует себя намного лучше, а также передаёт всем привет и слова благодарности за переживания.