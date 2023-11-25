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25 ноября, 09:21

Николай Дроздов обратился к врачам из-за плохого самочувствия после химиотерапии

Российский телеведущий, зоолог и профессор Николай Дроздов обратился к врачам из-за плохого самочувствия после химиотерапии. По данным SHOT, посетив одну из столичных клиник, он пожаловался на сильную слабость, из-за которой почти не вставал с постели.

Легендарного телеведущего положили в дневной стационар на один день. Там все показатели пришли в норму. Как рассказала телеграм-каналу супруга Дроздова, на данный момент он чувствует себя намного лучше, а также передаёт всем привет и слова благодарности за переживания.

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Напомним, в начале сентября у Николая Дроздова диагностировали аденокарциному — злокачественную опухоль. Ситуация осложнялась несколькими хроническими заболеваниями, но в целом прогноз был хороший. Уже в конце октября его выписали из дневного стационара, однако 7 ноября снова госпитализировали из-за осложнений после терапии.

Обложка ©

Вадим Тараканов / ТАСС

Матвей Константинов
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